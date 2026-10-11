Panamā pēc divām spēcīgām zemestrīcēm izsludina ārkārtējo stāvokli
Panamu satricinājušas divas spēcīgas zemestrīces, kas nodarījušas plašus postījumus visā valstī. Bojātas simtiem dzīvojamo ēku, skolu un citu būvju, bet vismaz 27 cilvēki guvuši ievainojumus, vēsta ārvalstu mediji.
Varasiestādes izsludinājušas ārkārtējo stāvokli, lai paātrinātu palīdzības sniegšanu un postījumu novēršanu.
Pirmā, 7,7 magnitūdu spēcīgā zemestrīce Panamu satricināja piektdien, 9. oktobrī. Tās epicentrs atradās valsts dienvidu daļā, netālu no Pitalosas Arribas apdzīvotās vietas. Aptuveni divarpus stundas vēlāk sekoja vēl viena 6,6 magnitūdu stipra zemestrīce. Pēc tām reģistrēti vairāk nekā 100 pēcgrūdieni.
Zemestrīču radītie postījumi konstatēti visās desmit Panamas provincēs un divās pamatiedzīvotāju teritorijās. Saskaņā ar varasiestāžu apkopoto informāciju bojātas aptuveni 420 dzīvojamās mājas un tikpat daudz skolu, kā arī vairākas baznīcas, viesnīcas un tilti. Atsevišķās vietās iebrukušas ēkas, uz ceļiem izveidojušās dziļas plaisas, bet vēsturiskā Sanatanasio baznīca Los Santos provincē sabrukusi.
Spēcīgie grūdieni bija jūtami arī aptuveni 200 kilometru attālajā galvaspilsētā Panamā, kur cilvēki steigšus pameta augstceltnes un pulcējās ielās. Pēc pirmās zemestrīces tika izplatīts arī brīdinājums par iespējamu cunami, taču vēlāk tas atcelts. Uz laiku tika apturēta Tokumenas lidostas darbība.
Lai gan postījumi ir ievērojami, līdz šim nav apstiprināta neviena cilvēka nāve. Panamas valdība izsludinājusi ārkārtējo stāvokli un paredzējusi līdz 100 miljoniem ASV dolāru palīdzības sniegšanai, infrastruktūras atjaunošanai un citiem darbiem. Visvairāk cietušajās teritorijās turpinās ēku un ceļu tehniskā stāvokļa pārbaudes.
Panama atrodas Klusā okeāna tā dēvētajā Uguns lokā – reģionā, kur saskaras vairākas tektoniskās plātnes, tapēc zemestrīces ir salīdzinoši bieža parādība. Tomēr tik spēcīgi pazemes grūdieni var nodarīt nopietnus postījumus pat vietās, kur ēkas būvētas, ievērojot stingras seismiskās drošības prasības.