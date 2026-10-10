Abass atliek palestīniešu parlamenta vēlēšanas līdz 2027. gadam
Palestīniešu pašpārvaldes prezidents Mahmuds Abass sestdien paziņoja par parlamenta vēlēšanu atlikšanu līdz nākamā gada septembrim, lai gan tās bija paredzētas šogad novembra beigās.
Parlamenta vēlēšanas, kas nav notikušas kopš 2006. gada, tiks rīkotas vienlaikus ar prezidenta vēlēšanām 2027. gada 11. septembrī, lasāms Abasa parakstītajā rīkojumā. Par vēlēšanu atlikšanu viņš vainoja Izraēlas radītos šķēršļus, vēstīja palestīniešu ziņu aģentūra "Wafa".
Kā norādīja Abass, "Izraēlas pasākumu radītie šķēršļi neļauj rīkot vēlēšanas iepriekš plānotajā datumā, kā arī ir jārada atbilstoši politiski, drošības apstākļi un apstākļi uz vietas, lai nodrošinātu brīvas, godīgas un iekļaujošas vēlēšanas".
Parlamenta vēlēšanas, ko pieprasa starptautiskā sabiedrība, bija paredzētas šī gada 28. novembrī, savukārt prezidenta vēlēšanas bija gaidāmas 2027. gada sākumā.
Saistībā ar vēlēšanu atlikšanu Izraēla kritizēja Abasa vadīto Palestīnas pašpārvaldi kā korumpētu.
Šonedēļ Abasa vadītā Rāmallā bāzētā Palestīnas pašpārvalde paziņoja, ka Izraēla atsakās atļaut palestīniešu vēlēšanu amatpersonām piekļūt Austrumjeruzalemei vai Gazas joslai pirms parlamenta vēlēšanām.
Izraēlas ārlietu ministrs Gideons Sārs piektdien vainoja Abasu "starptautiskās sabiedrības apmuļķošanā", plānojot atlikt gaidāmās likumdošanas vēlēšanas.
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Vēlēšanu rīkošana ir daļa no reformām, ko starptautiskā sabiedrība, arī Eiropas Savienība, pieprasa palestīniešu pašpārvaldei.
Pēdējās parlamenta vēlēšanas palestīniešu teritorijās notika 2006. gadā, kad uzvarēja teroristu grupējums "Hamās", sakaujot Abasa partiju "Fatah", kas iepriekš dominēja palestīniešu politikā.
Rezultātā Palestīniešu likumdošanas padome, kas ir Abasa palestīniešu pašpārvaldes parlaments, nav sanākusi kopš 2007. gada.
Abass uzvarēja pēdējās Palestīnas prezidenta vēlēšanās 2005. gadā, un viņa pilnvaru termiņam bija jābeidzas 2009. gadā, taču kopš tā laika viņš ir valdījis ar dekrētu.