Pēc neveiksmīga nāvessoda izpildes mēģinājuma izdzīvojusī Paika izrakstīta no slimnīcas
ASV nāvessodam notiesātā Krista Paika izrakstīta no slimnīcas un nogādāta atpakaļ cietumā, kur viņa pavadījusi aptuveni 30 gadus. Tas noticis desmit dienas pēc neveiksmīga nāvessoda izpildes mēģinājuma, kurā sieviete izdzīvoja divas nāvējošas injekcijas, paziņojuši viņas advokāti.
50 gadus vecā Paika turpina saņemt medicīnisko aprūpi cietumā. 30. septembrī viņai Tenesī štatā mēģināja izpildīt nāvessodu, izmantojot pentobarbitāla injekciju, taču pēc divām injekcijām viņa izdzīvoja un kritiskā stāvoklī tika nogādāta slimnīcā.
Šīs nedēļas sākumā sieviete atguva samaņu un atsāka runāt, pārsteidzot mediķus, ekspertus un savu advokātu komandu. Viņas advokāts Rendijs Spīvijs iepriekš atklāja, ka pirmie vārdi pēc pamošanās bijuši: “Kur es esmu?” un “Kas jūs esat?”
Pēc neveiksmīgā nāvessoda izpildes mēģinājuma advokāti vairākas dienas uzskatīja, ka Paika ir mirusi smadzeņu nāvē, un bažījās, ka viņai drīzumā varētu tikt pārtraukta dzīvību uzturošā ārstēšana.
Advokāti trešdien preses konferencē pavēstīja, ka sieviete slimnīcā bijusi pieķēdēta pie gultas, viņai bijusi pneimonija un ievērojams roku pietūkums, turklāt viņa nespējusi norīt. Advokāts norādīja, ka nav skaidrs, kādu ilgtermiņa ietekmi piedzīvotais atstās uz viņas veselību. Pēc viņa teiktā, sieviete jutusi dusmas un apjukumu.
Nav skaidrs, vai nāvessodu mēģinās izpildīt vēlreiz
Paikas lieta nonākusi līdz šim nebijušā situācijā — tiek uzskatīts, ka viņa ir vienīgais zināmais cilvēks, kurš izdzīvojis nāvessoda izpildes mēģinājumā ar nāvējošu injekciju.
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Tiesas sēdē trešdien Tenesī štata ģenerālprokurora palīgs Vils Eierss atzina, ka nezina, vai štats plāno mēģināt nāvessodu izpildīt atkārtoti. Tiesnesis arī uzdeva štata iestādēm saglabāt visus pierādījumus, kas saistīti ar neveiksmīgajām injekcijām. Tie varētu kļūt par pamatu iespējamai turpmākai tiesvedībai pret štatu.
Paika tika notiesāta par 19 gadus vecās Kolīnas Slemmeres slepkavību. Nozieguma izdarīšanas laikā viņai bija 18 gadu. Kopā ar toreizējo draugu Tadarelu Šipu viņa sita un spīdzināja Slemmeri, līdz jauniete gāja bojā. Viņas bija iepazinušās darba apmācības nometnē, kas bija paredzēta jauniešiem no maznodrošinātām ģimenēm.
Paika cietumā atrodas jau aptuveni trīs desmitgades. Viņas advokāti iepriekš brīdinājuši, ka atveseļošanās pēc piedzīvotā varētu būt ilga.