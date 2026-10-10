Rijādas lidostā pēc atkārtota uzbrukuma veikta evakuācija, atcelti simtiem reisu
Rijādas lidosta sestdien atkal pakļauta uzbrukumam, un saistībā ar to Saūda Arābijas galvaspilsētas lidostā veikta evakuācija, paziņoja reģionālās amatpersonas, kas vēlējās palikt anonīmas.
Karaliste pēdējā laikā piedzīvo dažādus uzbrukumus saistībā ar Irānas karu.
Kā liecina lidojumu izsekošanas platformas "Flightradar24" dati, reisi no Rijādas tiek novirzīti uz citām lidostām. Platformas "FlightAware" dati liecina, ka pēdējo 24 stundu laikā lidostā atcelti vismaz 225 reisi.
Lidsabiedrība "Kuwait Airways" paziņoja par reisu atcelšanu, jo lidosta ir slēgta, bet Kanādas vēstniecība izplatīja ieteikumu nedoties uz lidostu "militāarās aktivitātes" dēļ.
Rijādas lidostai ir vairākkārt uzbrukts nedēļu pēc tam, kad Saūda Arābijas vadīta koalīcija sāka plašu militāru ofensīvu pret Irānas atbalstītajiem hutiešu nemierniekiem Jemenā. Hutieši uzņēmās atbildību par iepriekšējiem uzbrukumiem, tostarp trešdien notikušo, kurā tika nogalināts Sudānas pilsonis.
Vietējie iedzīvotāji ziņoja par sprādzieniem Rijādā.
Jemenā ir saasinājusies cīņa starp hutiešiem un Saūda Arābijas atbalstītajiem Jemenas valdības spēkiem, un Saūda Arābijas vadītā koalīcija sniedz gaisa atbalstu valdības spēkiem, cenšoties mainīt hutiešu nesen gūtos panākumus gar Sarkano jūru.
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Nemiernieku panākumi ļāva viņiem labāk novērot kuģošanu koridorā, kas ir būtiska alternatīva Hormuza šaurumam, kur Irāna ir uzbrukusi kuģiem.