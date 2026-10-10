Prāgā policijas automašīna no tilta ielido upē.
Pasaulē
Šodien 19:22
VIDEO: Prāgā policijas automašīna no tilta ielido upē
Sestdienas, 10. oktobra, rītā Prāgas centrā policijas automašīna iztriekusies cauri Glavkova tilta margām un iekritusi Vltavas upē. Automašīnā atradās divi policisti — aptuveni 30 gadus vecs vīrietis un sieviete, vēsta Čehijas ziņu portāls Vinegret.cz.
Pirmais viņiem palīgā metās nejaušs aculiecinieks, kurš tobrīd gar upes krastmalu devās rīta skrējienā. Vīrietis ielēca ūdenī un palīdzēja policistiem izkļūt no automašīnas, kas grimusi upes dibena virzienā.
Visi trīs cilvēki ir izglābti un atrodas drošībā. Viņiem nav konstatētas traumas, taču viņi ir atdzisuši un atrodas mediķu uzraudzībā.
Negadījums notika ap plkst. 8.00. Tā iemesli pagaidām nav zināmi. Notikuma vietā strādāja ugunsdzēsēji ar laivām un trīs mediķu brigādes.
“Pagaidām nenoskaidrotu iemeslu dēļ notika ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistīta policijas automašīna. Tā iztriecās cauri tilta margām un iekrita Vltavā. Mēs noskaidrojam notikušā apstākļus,” informēja policijas pārstāvis Jans Rībanskis.