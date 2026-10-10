ES nosoda Trampa un Putina vienošanos par dīzeļdegvielas piegādēm
Eiropas Savienība (ES) sestdien asi kritizēja dīzeļdegvielas piegādes līgumu starp ASV prezidentu Donaldu Trampu un Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, brīdinot, ka sankciju atvieglošana nodrošinātu Maskavai papildu ieņēmumus kara pret Ukrainu finansēšanai.
"Krievijas triecienos divu dienu laikā tika nogalināti vairāk nekā 80 Ukrainas civiliedzīvotāju. Turklāt tā ir pastiprinājusi savus hibrīduzbrukumus pret Eiropu, gan ES dalībvalstīm, gan NATO sabiedrotajiem," paziņoja ES augstākā pārstāve ārlietās un drošības politikā Kaja Kallasa.
Sankciju apturēšana pret Krievijas dīzeļdegvielas piegādēm dotu Maskavai "vairāk ieņēmumu kara vešanai," viņa brīdināja.
"Šis nav īstais laiks, lai mazinātu spiedienu uz Krieviju, un Eiropa to nedarīs," uzsvēra Kallasa.
Viņa sacīja, ka ES ārlietu ministri pirmdien plāno noteikt sankcijas vairāk personām un organizācijām, kas atbalsta Krievijas kara centienus, nekā jebkurā iepriekšējā kārtā kopš kara sākuma.
Tramps pēc piektdienas telefonsarunas ar Putinu paziņoja par vienošanos, ka Krievija piegādās simtiem tūkstošu tonnu dīzeļdegvielas.
Vašingtona plāno uz laiku atcelt sankcijas Krievijas dīzeļdegvielai, lai ļautu turpināt piegādes. Kremlis apstiprināja vienošanos.
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"Krievija nekavējoties piegādās vairāk nekā 300 000 tonnu dīzeļdegvielas amerikāņu un globālajiem tirgiem," Tramps pēc sarunām ar Putinu paziņoja sociālajos medijos. Maskava ir paredzējusi piegādāt "vēl 500 000 tonnu novembra laikā un 100 000 tonnu uzreiz pēc tam," Tramps piebilda savā sociālo mediju platformā "Truth Social".
Tramps saskaras ar pieaugošu iekšpolitisku spiedienu saistībā ar degvielas cenu pieaugumu pirms nākamajā mēnesī paredzētajām ASV vidustermiņa vēlēšanām.