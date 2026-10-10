Trešais uzbrukums četru dienu laikā: Polijas skolā ar nazi ievaino trīs sievietes
Trīs sievietes sestdien tika ievainotas uzbrukumā ar nazi skolā Varšavā, kas valstī bija trešais uzbrukums skolā četru dienu laikā.
21 gadu veca skolniece pusdienlaikā uzbruka trīs sievietēm administrācijas telpās pieaugušo izglītības iestādē Varšavas Prāgas rajonā, raidorganizācijai "TVP Info" teica policijas pārstāvis.
Pēc uzbrukuma 17 gadus veca skolniece tika nogādāta slimnīcā ar griezumiem rokās, bet pārējās divas cietušās - 17 un 24 gadus vecas sievietes - medicīnisko palīdzību saņēma notikuma vietā.
Policija paziņoja, ka uzbrukuma brīdī upuri iesniedza dokumentus skolas birojā.
Skolas darbinieks atbruņoja uzbrucēju un nodeva viņu policistiem, kuri ieradās notikuma vietā.
Uzbrukuma motīvs joprojām nav skaidrs. Policija paziņoja, ka aizdomās turētā un upuri viens otru nepazina.
Izmeklētāji līdz šim nav atraduši pierādījumus, kas saistītu jaunāko uzbrukumu ar diviem citiem nažu uzbrukumiem Polijas skolās šīs nedēļas sākumā, sacīja policijas pārstāvis.
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Trešdien 19 gadus vecs skolēns arodskolā Mazovijas vojevodistē Polijas centrālajā daļā uzbruka klasesbiedriem, skolotājiem un garāmgājējiem ar asu priekšmetu, ievainojot deviņus cilvēkus, pirms aizbēga un tika arestēts netālu. Nākamajā dienā tajā pašā vojevodistē 15 gadus vecs pusaudzis nogalināja skolas apkopēju un ievainoja vēl divus cilvēkus, kad sarīkoja uzbrukumu ar nazi savā bijušajā skolā.
Uzbrukumi, ko abus pastrādāja Polijas pilsoņi, satricināja valsti, kurā nepilngadīgo vardarbība skolās nav piedzīvota.
Polijas policija sestdien paziņoja, ka pēc iepriekšējiem uzbrukumiem ir aizturēti 76 cilvēki, varas iestādēm pastiprinot drošības pārbaudes skolās visā valstī. Saistībā ar uzbrukumiem pārbaudes veiktas ap 50 000 skolu.
"Kopumā reģistrēti 231 incidenti, kuros policijas darbinieki rīkojās saistībā ar pamatotām aizdomām par noziedzīgu nodarījumu," teikts paziņojumā.
Sākotnēji nebija informācijas par aizturēto personu identitāti.
Premjerministrs Donalds Tusks ceturtdien deva rīkojumu veikt regulāras policijas pārbaudes visās valsts skolās. Piektdien daudzas skolas Mazovijas reģionā ap Varšavu bija slēgtas.
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Tusks sacīja, ka 15 gadus vecajam uzbrucējam, kurš ceturtdien nogalināja 37 gadus vecu skolas darbinieku, bija pie ķiveres piestiprināta kamera, lai filmētu noziegumu.
Policijas kibernoziegumu izmeklētāji pēc tam pārbaudīja, vai sociālo mediju izaicinājums mudina jauniešus veikt šādus uzbrukumus.
Tomēr policija piektdien paziņoja, ka nav atradusi pierādījumus šādai tendencei.