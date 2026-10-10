Viesuļvētra "Jesaja" sasniedz ASV piekrasti: tūkstošiem mājsaimniecību palikušas bez elektrības
Viesuļvētra "Jesaja" sasniegusi ASV Meksikas līča piekrasti netālu no Floridas štata Destinas, taču tās spēks ir samazināts līdz otrās kategorijas vētrai, vēsta ASV Nacionālais viesuļvētru centrs.
Šķērsojot Meksikas līci, vētras stiprums sasniedza trešo no piecām kategorijām, taču pēc tam tās spēks samazinājās līdz posttropiskam ciklonam.
"Jesaja" turpināja virzīties Alabamas un Tenesī štatu virzienā ar vēja ātrumu līdz 28 metriem sekundē un spēcīgu lietu.
Meteorologi brīdināja, ka vētra joprojām var izraisīt pēkšņus plūdus pat apgabalos tālu no krasta, savukārt Floridas un Džordžijas štatos joprojām pastāv tornado draudi.
Saistībā ar vētru vairākos ASV dienvidu štatos izsludināts brīdinājums.
Vairākās Alabamas piekrastes pilsētās veikta piespiedu tūristu evakuācija, bet Mobilā izsludināta komandantstunda naktī.
Arī Floridā riskiem pakļautajās piekrastes vietās veikta evakuācija. Dažviet Floridas ziemeļrietumu piekrastē, kur ierasti ir sauss, tiek prognozēta ūdens līmeņa celšanās par līdz pat 2,7 metriem.
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Floridas, Alabamas un Džordžijas štatos gandrīz 840 000 mājsaimniecību uz laiku palika bez elektroapgādes, liecina platformas "Poweroutage.us" dati.