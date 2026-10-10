“Mēs to neaizmirsīsim!” Tramps pauž neapmierinātību ar to, ka Nobela Miera prēmija netika piešķirta viņam
ASV prezidents Donalds Tramps piektdien publiskā uzrunā sūdzējās par to, ka viņam nav piešķirta 2026. gada Nobela Miera prēmija. Viņš par šo lēmumu kritizēja Norvēģiju, solot, ka ASV “to neaizmirsīs”.
Uzrunā, kas bija iecerēta kā atbalsta mītiņš citiem Republikāņu partijas kandidātiem Sirakūzās, Ņujorkas štatā, ASV prezidents ilgu laiku pauda neapmierinātību ar Nobela komiteju. “Amerikas Savienotajām Valstīm, kuras kā prezidents pārstāvu es, vajadzēja saņemt Nobela Miera prēmiju, taču tā nenotika. Tas ir neizdzēšams traips uz Norvēģijas un to cilvēku reputācijas, kuri pieņēma tik apkaunojošu lēmumu,” pauda Tramps. Jāpiemin, ka 2026. gadā ASV uzsāka karu ar Irānu.
“Nobela Miera prēmiju uz visiem laikiem ir diskreditējusi radikālu ideologu saujiņa — viņi ir pret demokrātiju un patiesībā ir civilizācijas ienaidnieki,” turpināja Tramps. “Mēs to neaizmirsīsim, Norvēģija, ka jūs nepiešķīrāt šo prēmiju.” Tramps arī uzskaitīja vairākus karus, kurus, pēc viņa apgalvojumiem, esot izbeidzis, lai gan daži no tiem nemaz nebija kari, bet citi vēl joprojām nav atrisināti. Pēc tam viņš piebilda: “Es tūlīt atrisināšu vai uzvarēšu vēl divos gadījumos — Irānā un Krievijas un Ukrainas karā.” Tramps sacīja, ka abus karus izbeigšot “ātri”.
“Es jums teikšu tā,” viņš draudīgi piebilda. “Irānas jautājums tiks atrisināts ļoti ātri — vienā vai otrā veidā: vai nu viņi mums atdos visu, vai arī viņu vairs nebūs. Turklāt es neļāvu Irānai iegūt kodolieročus un uzspridzināt visus Tuvos Austrumus un galu galā arī teritorijas tālu aiz Tuvajiem Austrumiem, tostarp Eiropu un, iespējams, ASV. Es izglābu vairāk dzīvību nekā jebkurš cits vēsturē,” apgalvoja Tramps.
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“Par spīti tam visam un visiem šiem neticamajiem sasniegumiem Nobela prēmiju šodien piešķīra kādai liberālei, kura strādā Apvienoto Nāciju Organizācijā un par kuru neviens nekad nav dzirdējis,” sacīja Tramps par Navi Pilaju — Dienvidāfrikas bijušo ANO augsto cilvēktiesību komisāri. Viņa vadīja ANO komisiju, kas secināja, ka Izraēla Gazā ir pastrādājusi genocīdu.