ANO brīdina, ka El Ninjo līdz decembrim var sasniegt rekordspēku. “Tas ir nostiprinājies un strauji pastiprinās!”
El Ninjo turpinās pastiprināties un, visticamāk, kulmināciju sasniegs decembrī, brīdina Apvienoto Nāciju Organizācija, norādot, ka šis dabas fenomens varētu būt viens no spēcīgākajiem kopš novērojumu sākuma 1950. gadā.
“El Ninjo turpinās pastiprināties, sasniedzot prognozēto kulmināciju decembrī,” teikts ANO specializētās aģentūras - Pasaules Meteoroloģijas organizācijas (PMO) ikmēneša sezonālo klimata prognožu pārskatā. Organizācija paredz, ka šis fenomens mainīs nokrišņu sadalījumu un dažādos reģionos palielinās sausuma vai plūdu risku.
“El Ninjo ir stabili nostiprinājies un strauji pastiprinās,” sacīja PMO vadītāja Seleste Saulo. “Mūsu prognozes liecina, ka pastāv gandrīz 100% varbūtība, ka El Ninjo saglabāsies līdz 2027. gada februārim, un tas varētu būt viens no spēcīgākajiem kopš vismaz 1950. gada.”
Saulo skaidroja, ka El Ninjo veidojas, kad paaugstinās ūdens virsmas temperatūra Klusā okeāna centrālajā un austrumu daļā pie ekvatora. Tas ietekmē vēju, atmosfēras spiedienu un nokrišņu sadalījumu pasaulē. Viņa piebilda, ka okeāna reģions, no kura El Ninjo atbrīvo uzkrāto siltumu, ir siltākais, kāds līdz šim izmērīts.
PMO prognozē, ka no oktobra līdz decembrim ūdens virsmas temperatūras anomālija Klusā okeāna tropiskajā daļā varētu sasniegt aptuveni 3,7 grādus virs normas. Ja prognoze piepildīsies, tas būs augstākais rādītājs kopš novērojumu sākuma, pārspējot iepriekšējo rekordu — 2,6 grādus 2015.–2016. gadā. Organizācijas prognoze balstīta uz 13 vadošo valstu un starptautisko meteoroloģijas centru kopīgu vērtējumu.
Kas ir "El Ninjo"?
"El Ninjo" ir periodiska klimata parādība, kas rodas, sasilstot Klusā okeāna centrālās un austrumu daļas virsmas ūdeņiem. Šīs temperatūras izmaiņas ietekmē atmosfēras cirkulāciju, vēju virzienus, gaisa spiedienu un nokrišņu sadalījumu, izraisot būtiskas laikapstākļu pārmaiņas visā pasaulē. Kamēr dažos reģionos iestājas ilgstošs sausums un pieaug mežu ugunsgrēku risks, citviet novērojamas īpaši spēcīgas lietavas, plūdi un zemes nogruvumi.
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Parasti "El Ninjo" atkārtojas ik pēc diviem līdz septiņiem gadiem un ilgst aptuveni gadu. Tā laikā no Klusā okeāna atmosfērā nonāk papildu siltums, kas paaugstina globālo vidējo temperatūru. Visbiežāk sausumu šī parādība izraisa Austrālijā un Indonēzijā, savukārt Dienvidamerikā un vairākās Āfrikas valstīs tā nereti atnes intensīvas lietavas un postošus plūdus.