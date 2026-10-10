Slepenais tunelis zem Latvijas-Baltkrievijas robežas
Silenes robežapsardzības nodaļas posmā pie Latvijas-Baltkrievijas robežas pirmo reizi atrasts migrantu izrakts tunelis.
Baltkrievija ANO tribīnē noliedz hibrīdkaru - tikmēr pie Latvijas robežas aizturēti jau 12 000 nelegālo migrantu
Baltkrievijas Ārlietu ministrijas pārstāvis Vadims Pisarevičs piektdien ANO Ģenerālās asamblejas Otrās komitejas sēdē aicināja Eiropas Savienības (ES) kaimiņvalstis nepolitizēt migrācijas jautājumu. Tikmēr Latvijas robežsargi šogad vien no robežu šķērsošanas jau atturējuši 12 tūkstošus nelegālo migrantu.
Pēc Pisareviča paustā, aizvadīto gadu laikā Baltkrievija "nemitīgi dzird absurdas apsūdzības" no savām ES kaimiņvalstīm par to, ka Baltkrievija it kā veicina nelikumīgu migrāciju uz kaimiņvalstīm, īstenojot pret tām hibrīdkaru. Baltkrievijas ieskatā migrācijas jautājuma politizēšana, tāpat kā robežšķērsošanas vietu slēgšanas un sienu būvēšanas politika gar robežām ar Baltkrieviju, problēmu neatrisinās, un to var atrisināt tikai sadarbojoties.
Latvijas pastāvīgās pārstāvniecības ANO pārstāvis Oļegs Iļģis sēdē pārstāvēja Latvijas, Igaunijas un Lietuvas nostāju, proti, ka Baltkrievija izmanto migrāciju kā ieroci un īsteno hibrīduzbrukumus pret savām kaimiņvalstīm. Viņš uzsvēra, ka Baltkrievija jau vairāk nekā piecus gadus apzināti izmanto migrantus, lai grautu Latvijas un Lietuvas teritoriālo integritāti un nacionālo drošību. Iļģis akcentēja, ka Baltkrievijas režīms pastiprina savu hibrīdkampaņu.
Latvijas pastāvīgās pārstāvniecības ANO pārstāvis klāstīja, ka Latvija šogad vien ir novērsusi aptuveni 12 000 nelikumīgas robežas šķērsošanas gadījumu. Viņš arī pieminēja, ka Latvijas Nacionālie bruņotie spēki (NBS) šonedēļ saskārās ar apzinātu un organizētu palīdzību migrantiem nelikumīgi šķērsot robežu.
Iļģis akcentēja, ka vismaz 20 migrantu grupa maskētu personu pavadībā mēģināja nelikumīgi šķērsot Latvijas robežu ar Baltkrieviju, taču NBS to novērsa. Viņš skaidroja, ka līdzīgi gadījumi notiek arī citviet uz ES ārējās robežas ar Baltkrieviju.
Lietuva ir vērsusies Starptautiskajā tiesā ar prasību pret Baltkrieviju
Latvijas pastāvīgās pārstāvniecības ANO pārstāvis, runājot Baltijas valstu vārdā, nosodīja Baltkrievijas apzinātu cilvēku ekspluatāciju, lai izdarītu politisku un fizisku spiedienu uz savām kaimiņvalstīm un ES. Viņš arī uzsvēra, ka Aleksandra Lukašenko režīms ciniski ekspluatē tūkstošiem cilvēku no Āfrikas, Tuvajiem Austrumiem un Āzijas, ievilinot viņus Baltkrievijā un veicinot ceļu uz Eiropu.
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Iļģis akcentēja, ka Lietuva ir vērsusies Starptautiskajā tiesā ar prasību pret Baltkrieviju saistībā ar iespējamiem Baltkrievijas pieļautiem protokola pret migrantu nelikumīgu ievešanu pārkāpumiem. Baltijas valstis aicina Baltkrieviju izbeigt šādu rīcību un ievērot starptautiskajās tiesībās noteiktās saistības.
Jau ziņots, ka šonedēļ maskās tērpti, agresīvi un bruņoti pavadoņi no Baltkrievijas mēģinājuši pār robežu Latvijā nogādāt nelegālo migrantu grupu. Kā ziņoja NBS, pirmdien, 5. oktobrī, vismaz 20 nelegālo migrantu grupa trīs maskās tērptu pavadoņu vadībā mēģināja nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. NBS karavīri robežas šķērsošanas mēģinājumu apturēja, taču, atšķirībā no daudziem iepriekšējiem gadījumiem, šoreiz provokācija bijusi īpaši demonstratīva un agresīva.
Nelegālo migrantu pavadoņi bija bruņoti, izteica draudus NBS karavīriem, kā arī aktīvi mudināja un dzina migrantu grupu Latvijas virzienā. NBS apliecināja, ka, no attāluma spriežot, pavadoņi bija bruņoti ar pistoli. Vairākas stundas pēc šī konflikta maskās tērpti cilvēki iekļuva Latvijas teritorijā, sabojāja elektrības sadales skapi un nozaga kameras. Personas atgriezās Baltkrievijas teritorijā, pirms paspēja ierasties robežsargu vienība.