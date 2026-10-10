Pēc diviem uzbrukumiem Polijas skolās, kuros viens cilvēks gāja bojā un vairāki tika ievainoti, aizturēti 76 cilvēki
Pēc diviem uzbrukumiem skolās, kuros viens cilvēks gāja bojā un vairāki tika ievainoti, Polijas policija pārbaudījusi gandrīz 50 000 izglītības iestāžu un aizturējusi 76 cilvēkus. Varasiestādes norāda, ka pagaidām nav pierādījumu ne par abu uzbrukumu saistību, ne internetā izplatītajām baumām par koordinētiem uzbrukumiem.
Trešdien 19 gadus vecs skolēns arodskolā Mazovijas vojevodistē Polijas centrālajā daļā uzbruka klasesbiedriem, skolotājiem un garāmgājējiem ar asu priekšmetu, ievainojot deviņus cilvēkus, pirms aizbēga un tika arestēts netālu. Nākamajā dienā tajā pašā vojevodistē 15 gadus vecs pusaudzis nogalināja skolas apkopēju un ievainoja vēl divus cilvēkus, kad sarīkoja uzbrukumu ar nazi savā bijušajā skolā. Viņam uzbrukuma laikā pie ķermeņa bija piestiprināta kamera, lai notiekošo ierakstītu.
Uzbrukumi, ko abus pastrādāja Polijas pilsoņi, satricināja valsti, kurā nepilngadīgo vardarbība skolās līdz šim nebija piedzīvota.
Līdz ceturtdienas vakaram vecāku tiešsaistes grupās un plašsaziņas līdzekļos izplatījās baumas, ka uzbrukumi bija koordinēti un ka kulminācijas dienā, kas dēvēta par "asiņaino piektdienu", būs vēl vairāk. Piektdien 59 skolas visā Polijā preventīvi apturēja mācības, lielākā daļa Mazovijas apgabalā, kur atrodas galvaspilsēta Varšava. Skolu direktori nosūtīja paziņojumus, informējot par pastiprinātiem drošības pasākumiem, piemēram, papildu skolas personāla izvietošanu pie ieejām un brīvprātīgu mugursomu pārbaudi. Polijas iekšlietu ministrs Marcins Kerviņskis uzsvēra, ka "kompromisu nebūs. Jauniešu drošība ir vissvarīgākā".
Piektdien aizturēto vidū ir 14 gadus vecs zēns no Varšavas, pie kura tika atrasts nazis ar slēptu asmeni un 11 petardes, kā arī 16 gadus vecs jaunietis no cita Varšavas rajona, kurš ieradās skolā ar tā dēvēto tauriņa nazi mugursomā. Citi aizturētie bija ievietojuši tiešsaistē nažu fotogrāfijas, draudējuši saviem vienaudžiem vai draudējuši ar uzbrukumiem skolai.
Valdība paziņoja, ka līdz šim nav atradusi pierādījumus tam, ka internetā izplatās izaicinājumi par uzbrukumiem skolām. Tāpat nav oficiāla apstiprinājuma, ka abi uzbrukumi ir saistīti. Abus uzbrukumus pastrādājušie jaunieši atrodas apcietinājumā.
Varasiestādes apgalvo, ka skolās tiks turpināti papildu drošības pasākumi un tiks organizētas krīzes apmācības. Valdība arī solīja atjaunot centienus pieņemt likumprojektu, kas bloķētu kaitīgu tiešsaistes saturu. "Ja šis nepilngadīgais uzbrucējs šodien būtu straumējis noziegumu tiešsaistē, mēs nebūtu varējuši bloķēt šo saturu, jo mums nav dots šis juridiskais instruments," sacīja premjerministrs Donalds Tusks.