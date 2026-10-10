Vai tā ir īstā Sūzena Della? Pēc tikšanās ar Trampu sociālajos tīklos uzvirmo diskusijas par miljardiera Maikla Della sievu Sūzenu
Trešdien, 7. oktobrī, tikšanās laikā ar Donaldu Trampu, Baltajā namā uzmanības centrā nonāca miljardiera Maikla Della sieva Sūzena — viņas kustības un mīmika video raisījušas plašas diskusijas sociālajos tīklos par to, vai sieviete ir īstā Sūzena Della.
Video, kas plaši izplatījies sociālajos tīklos, redzams, kā Sūzena stāv blakus Trampam, kamēr viņš uzrunā klātesošos. Ierakstā Della šūpojas, neparasti kustina galvu un gandrīz nemirkšķina. Kādā brīdī viņa arī uzliek roku uz prezidenta krēsla. Pēc video izplatīšanās cilvēki sākuši apspriest Dellas izskatu un uzvedību. Daļa pieļāvusi, ka ieraksts varētu būt veidots ar mākslīgā intelekta palīdzību, savukārt citi salīdzinājuši viņas senākās fotogrāfijas ar jaunākajām un izteikuši minējumus par iespējamām plastiskajām operācijām.
Tikšanās Baltajā namā notika 7. oktobrī, un tās centrā bija “Trump Accounts” programma, kas paredz investīciju kontu izveidi amerikāņu bērniem. Sūzena Della uzrunā stāstīja par vēstulēm, ko viņa un vīrs saņēmuši no bērniem un viņu ģimenēm: “Pēdējā mēneša laikā, kad mūsu ieguldījums sasniedzis miljoniem bērnu kontu, Maikls un es esam dzirdējuši no daudziem vecākiem, bērniem un vecvecākiem, kuri rakstījuši skaistas vēstules, kas mūs patiesi aizkustinājušas.”
Dellu pāris programmai apsolījis 6,25 miljardus dolāru. Šī summa paredzēta, lai palīdzētu finansēt bērnu ieguldījumu kontus; Maikls Dells tikšanās laikā norādīja, ka līdz 7. oktobrim nauda jau bija ieskaitīta desmit miljonos kontu, bet pārējos kontos to plānots ieskaitīt līdz nedēļas beigām. Pēc Sūzenas Dellas uzrunas Tramps vērsās pie viņas vīra ar jautājumu: “Maikl, vai viņa domā kandidēt vēlēšanās?” Pēc tam viņš piebilda: “Jo es viņu nekavējoties atbalstītu. Viņai ir mans pilnīgs un absolūts atbalsts. Labi paveikts.” Maikls Dells ir uzņēmuma “Dell Technologies” dibinātājs. Viņš ar sievu 1999. gadā nodibināja Maikla un Sūzenas Dellu fondu, kas nodarbojas ar labdarību.