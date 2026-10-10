Septiņi pulkveži vienā triecienā: identificēti 20 Krievijas armijas pārstāvji, ko Ukraina likvidēja triecienā Doneckā
Neatkarīgais Krievijas medijs “Mediazona” ziņo, ka Ukrainas augusta triecienā pa Krievijas armijas štābu okupētajā Doneckā likvidēti 20 krievu virsnieki - tas ir lielākais virsnieku skaits, kas likvidēts vienā triecienā kopš kara sākuma.
Ukrainas raķešu triecienā Krievijas armijas komandpunktiem okupētajā Doneckā 26. augustā nogalināti 20 Krievijas virsnieki, liecina neatkarīgā Krievijas medija “Mediazona” apkopotie dati. Medijs, kas kopā ar BBC krievu dienestu seko Krievijas militārpersonu nāves gadījumiem, katru bojāgājušo identificējis pēc vārda, vecuma un dienesta pakāpes. Triecienā gājuši bojā septiņi pulkveži, seši pulkvežleitnanti, pieci majori, kapteinis un virsleitnants. Astoņpadsmit virsnieki miruši uzreiz, bet divi vēlāk no gūtajiem ievainojumiem.
Triecieni skāruši Centrālā kara apgabala štābu un 41. apvienoto ieroču armijas komandpunktu. Krievijas okupācijas administrācijas vadītājs Doneckas apgabalā Deniss Pušiļins apstiprināja, ka 26. augustā Doneckai uzbrukts, un apgalvoja, ka izmantotas Lielbritānijas un Francijas ražotās spārnotās raķetes “Storm Shadow”; viņš ziņoja arī par astoņiem ievainotiem civiliedzīvotājiem. “Mediazona” dati liecina, ka šis bijis lielākais Krievijas virsnieku zaudējums vienā Ukrainas triecienā kopš kara sākuma. Medijs ziņo arī par citiem lieliem zaudējumiem 41. apvienotās ieroču armijas štāba virsnieku vidū: 2025. gada 4. augustā nogalināti astoņi, bet 8. septembrī — vēl četri virsnieki. Kopš 2022. gada Ukrainā nogalināti vismaz 276 113 Krievijas karavīri, lēš “Mediazona”, pārbaudot nekrologus, ierakstus sociālajos tīklos un nopludinātas datubāzes.