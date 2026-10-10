Lode trāpīja krūtīs - likumsargi sniedz jaunākās ziņas par šokējošo apšaudi, kas piektdienas vakarā izcēlās Viļņā
Piektdien, 9. oktobra vakarā, Viļņā izcēlās nāvējoša apšaude, kuras rezultātā gāja bojā kāds vīrietis. Likumsargi ziņo, ka lode vīrietim trāpīja krūtīs, un viņš notikuma vietā gāja bojā. Tikmēr aizdomās turamais pēc šāviena neaizbēga, bet palika gaidīt policiju.
Lietuvas policija norāda, ka apšaude izcēlās 9. oktobrī plkst. 18.30 Savanoriū prospektā, kādā daudzdzīvokļu nama pagalmā. Ierodoties notikuma vietā, policijas darbinieki konstatēja, ka cietušais guvis dzīvībai bīstamu ievainojumu. Tiek ziņots, ka vīrietis gāja bojā no šāviena, ko bija raidījis kāds cits vīrietis, turklāt lode cietušajam bija trāpījusi tieši krūtīs.
Cietušais bija dzimis 1981. gadā, un saskaņā ar Lietuvas ziņu portāla "Irytas.lt" sniegto informāciju, pēc ierašanās notikuma vietā mediķu palīdzība bija nepieciešama arī mirušā vīrieša sievai.
Aizdomās turētais dzimis 1973. gadā, un pēc nozieguma tika aizturēts notikuma vietā. Policijas sniegtā informācija liecina, ka pēc šāviena viņš nebēga, bet palika turpat blakus un gaidīja likumsargu ierašanos. Šaujamierocis, no kura raidīts šāviens, bijis likumīgi turēts. Notikuma aculiecinieki apgalvojuši, ka aizdomās turamais, iespējams, esot policijas darbinieks, bet policija paziņojusi, ka šāds cilvēks policijā nestrādā. Neoficiāla informācija liecina, ka viņš, iespējams, strādājis policijā iepriekš.
Sākotnējā informācija liecina, ka pirms šāviena starp abiem vīriešiem izcēlies konflikts. Neoficiāla informācija liecina, ka 1981. gadā dzimušais vīrietis nav paklausījis aizdomās turamā prasībām atkāpties. Arī pēc tam, kad aizdomās turamais raidījis brīdinājuma šāvienu zemē, vīrietis nav attālinājies. Pēc tam sekoja liktenīgais šāviens. Konflikta apstākļus turpina noskaidrot izmeklētāji.
Policija sākusi pirmstiesas izmeklēšanu par slepkavību saskaņā ar Lietuvas Kriminālkodeksa 129. panta pirmo daļu. Šajā pantā par citas personas nogalināšanu paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no septiņiem līdz 15 gadiem. Izmeklēšanas laikā vēl jānoskaidro, kas izraisīja konfliktu un kā tieši notika apšaude. Aizdomās turamais šobrīd ir aizturēts, bet policija pagaidām neatklāj plašāku informāciju par lietas apstākļiem.