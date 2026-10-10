ASV piesaka plašas sankcijas Starptautiskajai Krimināltiesai. Lūk, ko tās paredz!
ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija piektdien noteica sankcijas Starptautiskajai Krimināltiesai. Tas notika dažas stundas pēc tam, kad viena no bijušajām tiesas tiesnesēm saņēma Nobela Miera prēmiju, un nostādīja Vašingtonu uz diplomātiskas sadursmes kursa ar Eiropas sabiedrotajiem.
Tiesa nosodīja ASV soli kā “uzbrukumu tiesiskumam un pašiem starptautiskās tiesiskās kārtības pamatiem” un aicināja 125 dalībvalstis rīkoties, lai to aizstāvētu. “Tiesa nevar palikt viena. Tās liktenis tagad ir arī to valstu rokās, kuras to izveidoja,” teikts tiesas paziņojumā. “Runa nav tikai par vienas iestādes aizstāvēšanu, bet arī par tiesiskumā balstītas starptautiskās kārtības sargāšanu. Vēsture vērtēs šo brīdi.”
Jāpiebilst, ka Trampa administrācija jau sen ir naidīgi noskaņota pret Starptautisko Krimināltiesu, kas dibināta 2002. gadā, lai tiesātu par kara noziegumiem, noziegumiem pret cilvēci un genocīdu. Tiesa izdevusi Krievijas vadoņa Vladimira Putina aresta orderi par Ukrainas bērnu nolaupīšanas organizēšanu, un Izraēlas premjera Benjamina Netanjahu aresta orderi par noziegumiem Gazas joslā.
Iepriekš ASV jau noteica sankcijas pret tiesas prokuroriem un tiesnešiem. Piektdienas lēmums ir daudz plašāks un varētu sodīt uzņēmumus, kas sniedz pakalpojumus pašai tiesai. “Mēs aizliegsim darījumus ar šo negodīgo tiesu, pārtrauksim tās resursu plūsmu un paralizēsim tās spēju darboties," ASV lēmumu paskaidroja ASV valsts sekretārs Marko Rubio.
Šādas ASV sankcijas parasti paredz aizliegumu visiem ASV reģistrētajiem uzņēmumiem sadarboties ar organizāciju, pret kuru tās noteiktas. Tādēļ bankas var slēgt tās kontus, apdrošinātāji — pārtraukt apdrošināšanu, bet programmatūras uzņēmumi — sadarbību ar STK. Trampa pirmās prezidentūras laikā ASV jau noteica mērķētas sankcijas pret tiesas amatpersonām. Džo Baidena prezidentūras laikā tās tika atceltas. Vašingtona par jaunām sankcijām paziņoja tikai dažas dienas pēc Trampa atgriešanās amatā 2025. gada janvārī.
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Sankcijām paredzēts pārejas periods
ASV Finanšu ministrija paziņoja par sankcijām, nosakot sākotnējo sešu mēnešu pārejas periodu un vairākus izņēmumus. Tie ļautu turpināt noteiktus darījumus telekomunikāciju un programmatūras jomā, pensiju izmaksas, kā arī darījumus saistībā ar aizturētajiem. Rubio sacīja, ka sankcijas veidotas tā, lai tiesai un tās dalībvalstīm būtu iespēja risināt ASV paustās bažas. Ja ASV prasības netiks izpildītas, sankcijas tiks pielāgotas, viņš piebilda.
Vašingtona nosodījusi Starptautisko Krimināltiesu par izdotajiem aresta orderiem pret Izraēlas amatpersonām, tostarp premjerministru Benjaminu Netanjahu, kā arī par izmeklēšanu saistībā ar ASV karavīru darbībām Afganistānā. Rubio savā paziņojumā atsaucās uz ārējo ekspertu aicinājumiem tiesai saukt pie atbildības ASV karavīrus, robežapsardzes darbiniekus un ievēlētas amatpersonas. Tiesa gan norādījusi, ka šai izmeklēšanai pašlaik piešķirta zemāka prioritāte un STK amatpersonas nav veikušas soļus šādu lietu ierosināšanai.
“Sankciju mērķis ir graut starptautisko tiesiskumu un neatkarīgas tiesu iestādes darbu,” medijam "Reuters" sacīja Starptautiskās Krimināltiesas vietniece prokurore Nazhata Šamīma Kāna. “Mēs turpināsim darbu visās lietās, izmeklēšanās un apsūdzībās.”
ES ārpolitikas vadītāja Kaja Kallasa sociālajos tīklos sacīja, ka sešu mēnešu periods “paver iespēju dialogam”, taču piebilda, ka Eiropas Savienībai “ir iespējas nodrošināt, lai [Starptautiskā Krimināltiesa] varētu turpināt savu būtisko darbu”. Beļģijas ārlietu ministrs aicināja aktivizēt ES bloķējošo regulu, lai aizsargātu tiesu.
Nobela komiteja, piešķirot prēmiju, norāda uz politiskiem uzbrukumiem
Neraugoties uz ASV aicinājumiem valstīm izstāties no Starptautiskās Krimināltiesas, tiesu stingri atbalsta lielākā daļa tās dalībvalstu. To vidū ir visas ES valstis un visas NATO dalībvalstis, izņemot ASV un Turciju. Tiesa atrodas Nīderlandē, kas ir gan ES, gan NATO dalībvalsts. Nobela Miera prēmija, kas dažas stundas iepriekš tika piešķirta Dienvidāfrikas juristei Navi Pilajai, kura no 2003. līdz 2008. gadam strādāja Starptautiskās Krimināltiesas apelācijas palātā, tika skaidri raksturota kā atbalsts šādām tiesām.
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Nobela komiteja uzsvēra, ka tas notiek laikā, kad “starptautisko tiesību tiesneši un institūcijas tiek pakļautas politiskiem uzbrukumiem”. “Starptautiskā tiesiskā sistēma, kurā kara noziedznieki tiek saukti pie atbildības un vardarbības upuri saņem taisnīgumu, ir priekšnoteikums tam, lai pasaulē būtu miers,” paziņoja Nobela komiteja.