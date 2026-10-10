Iecelta jauna Baltā nama preses sekretāre
ASV prezidents Donalds Tramps izvēlējies jaunu Baltā nama preses sekretāri — konservatīvo komentētāju Keitiju Zakariju, kuru viņš raksturo kā lojālu atbalstītāju un MAGA kustības fani.
"Viņai ir nevainojama atbalsta vēsture, un viņa ir bijusi lojāla un lieliska atbalstītāja jau no paša sākuma," Tramps paziņoja savā sociālo mediju platformā "Truth Social". "Viņa tāpat ir dedzīga fane un MAGA locekle!" piebilda Tramps, pieminot savu kustību "Padarīt Ameriku atkal diženu" (MAGA).
Juriste un Trampa mediju uzņēmuma "Trump Media & Technology Group" komunikāciju konsultante Zakarija nomainīs preses sekretāra amatā Kerolainu Levitu, kura augustā atkāpās no šī amata. Tramps uzslavēja jaunās preses sekretāres kvalifikāciju, tostarp viņas darbu Trampa prezidenta vēlēšanu kampaņās, un pauda pārliecību, ka viņai būs labas attiecības ar Baltā nama preses pārstāvjiem. Prezidents novērtēja Zakarijas pašreizējo darbu viņa mediju uzņēmumā kā "izcilu".
Zakarija, kas ir bieža komentētāja konservatīvajos telekanālos, tostarp "Fox News" un "Newsmax", no februāra līdz martam bija arī Iekšzemes drošības ministrijas preses sekretāre. 42 gadus vecā Zakarija, kas ieguvusi augstāko juridisko izglītību, sāka savu karjeru Republikāņu partijas politikā 2006. gadā.