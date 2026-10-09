Izmeklētāji: kapteinim uzbrukušais "Flydubai" lidmašīnas pilots iedvesmu smēlās 11. septembra terora aktos
Lidsabiedrības "Flydubai" reisa FZ1073 lidmašīnas otrais pilots, kurš uzbruka lidmašīnas kapteinim, plānoja veikt pašnāvniecisku uzbrukumu, ietriecot lidmašīnu Telavivas starptautiskajā lidostā, piektdien paziņoja Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) ģenerālprokurors.
Viņš piebilda, ka pilots bija iedvesmojies no teroristu grupējuma "Al Qaeda" 2001. gada 11. septembra uzbrukumiem ASV un bija iecerējis nodarīt pēc iespējas lielākus cilvēku upurus. Ģenerālprokurors paziņoja, ka pilots bija izgājis visas šim darbam nepieciešamās pārbaudes.
"Izmeklēšanas rezultāti liecina, ka viņš bija izpildījis profesionālās un drošības prasības nodarbināšanai, tostarp bija iegūta pilota licence, iesniegts apliecinājums par labu uzvedību un pabeigtas nepieciešamās pārbaudes," teikts prokurora secinājumos. "Nevienā no procedūrām netika atklātas nekādas pazīmes, kas liecinātu par viņa ekstrēmistiskajiem uzskatiem vai nodomu īstenot teroristisku plānu."
AAE bāzētās aviokompānijas "Flydubai" lidmašīna 30. septembrī bija ceļā no Dubaijas uz Telavivu, kad notika uzbrukums, kā rezultātā lidmašīna strauji zaudēja augstumu. Lidmašīnas kapteinis, Indijas pilsonis, guva nopietnus ievainojumus, bet viņam izdevās atvērt kabīnes durvis, ļaujot pasažieriem un apkalpei savaldīt uzbrucēju un stabilizēt lidmašīnu. Lidmašīna veica avārijas nosēšanos Tabukā, Saūda Arābijā. Otrais pilots, kurš ir no Omānas, tika nogādāts AAE.
Laikraksts "Wall Street Journal", atsaucoties uz avotiem, kas pārzina lietu, vēstīja, ka Omānas varas iestādes bija aizliegušas otrajam pilotam lidot saistībā ar bažām, ka viņš ir pieņēmis radikālus ideoloģiskus uzskatus.
Arī Saūda Arābijas ziņu kanāls "Al Arabiya", atsaucoties uz saviem avotiem, ziņoja, ka Omāna bija aizliegusi otrajam pilotam lidot. Iepriekš uzturoties Sīrijā, viņu ietekmējušas ekstrēmistu idejas, liecina kanāla rīcībā esošā informācija.
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Jauns.lv jau vēstīja, ka 30. septembrī pasauli šokēja terora akta mēģinājums aviokompānijas “Flydubai” lidmašīnas reisā no Dubaijas uz Telavivu, kad pilots ar cirvi uzbruka kapteinim un lidmašīnā esošie 182 cilvēki atradās mata tiesas attālumā no briesmīgas nāves. Drāma norisinājās aptuveni divarpus stundas pēc izlidošanas no Dubaijas, kad lidmašīna pēkšņi minūtes laikā no apmēram 10 kilometru augstuma nokrita līdz 5 kilometru augstumam. Šajā laikā lidmašīnas otrais pilots, 29 gadus vecais Omānas pilsonis Hamams al Hammami smagi ievainoja kapteini, Indijas pilsoni Smitu Maččharu.
Par spīti ievainojumiem, kapteinis spēja atbloķēt pilotu kabīnes durvis, tādējādi pasažieri varēja neitralizēt teroristu, taču lidmašīna lielā ātrumā traucās zemes virzienā. Šajā mirklī 50 gadus vecais izraēliešu santehniķis Janivs Hajuns ķērās pie lidmašīnas vadības rīkiem, lai to stabilizētu, bet cits lidmašīnā bijušais pilots spēja to nosēdināt Saūda Arābijā.
Vēlāk šis santehniķis atzina Izraēlas premjerministram Benjaminam Netanjahu, ka nepieciešamo informāciju bija ieguvis, skatoties televīzijas seriālu “Air Crash Investigation”. Šis seriāls, kura oficiālais nosaukums ir “Mayday”, ir kopš 2003. gada demonstrētais Kanādas kompānijas “Cineflix Productions” dokumentālais seriāls, kurā izpēta dažādu aviokatastrofu, avāriju vai incidentu apstākļus, cēloņus un iespējamos novēršanas pasākumus.
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Taču par spīti varonībai, visu apkalpes locekļu un pasažieru dzīvības bija nāves briesmās, jo Izraēla bija gatava notriekt šo lidmašīnu — par spīti tam, ka tajā atradās vairāk nekā 150 Izraēlas pilsoņu. Par to informēti izraēliešu avoti pavēstījuši telekanālam “CBS News”.
Informētās personas izteikušās, ka Izraēlā jau sen ir izstrādāta procedūra situācijās, kas atgādina 2001. gada 11. septembra teroraktus ASV. Pēc tam, kad lidmašīna strauji zaudēja 14 000 pēdu jeb aptuveni 4,3 kilometru augstumu, Izraēlas Gaisa spēki mēģināja sazināties ar pilotu kabīni, taču atbildi nesaņēma. Nekavējoties tika sasaukta iepriekš izveidota īpaša komiteja un izveidots komandcentrs.
Gaisā tika pacelti iznīcinātāji, bet Izraēlas gaisa telpa tika slēgta. Tomēr Izraēla atsauca iznīcinātājus, kad kļuva skaidrs, ka aptuveni 640 kilometru attālumā no Izraēlas lidmašīna pagriezusies Saūda Arābijas virzienā. Savus iznīcinātājus gaisā pacēla arī Saūda Arābija.
Ja lidmašīna būtu turpinājusi tuvoties Izraēlas gaisa telpai, tā būtu iesūtījusi savus iznīcinātājus Jordānijas gaisa telpā, lai noskaidrotu situāciju. Izraēlas iznīcinātāju piloti būtu pietuvojušies lidmašīnai pēc iespējas tuvāk, lai apskatītu pilotu kabīni un mēģinātu nodibināt vizuālu kontaktu ar pilotu, tādējādi novērtējot situāciju. Pēc avotu teiktā, tāpat tiktu apskatīts pasažieru salons, lai noskaidrotu pasažieru stāvokli. Ja salonā būtu vērojama panika, piloti par novēroto ziņotu Gaisa spēkiem un iepriekš izveidotajai komitejai. Ja tiktu secināts, ka lidmašīna ir nolaupīta, bet iespējamie nolaupītāji turpinātu klusēt radiosakaros un neizvirzītu nekādas prasības, komiteja sazinātos ar aizsardzības ministru un premjerministru, norādīja avoti.
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Protokols paredz, ka situācijā, ja Izraēlai tuvojas lidmašīna, kas nereaģē uz signāliem, tā var tikt notriekta, taču šādu lēmumu drīkstētu pieņemt tikai premjerministrs. Avoti “CBS News” norādīja, ka pasažieru lidmašīnas notriekšana tiktu uzskatīta par mazāku ļaunumu nekā simtiem cilvēku bojāeja gadījumā, ja nolaupītā lidmašīna ietriektos Izraēlas pilsētā, lidostā vai citā stratēģiski nozīmīgā objektā.
Pilots izmeklētājiem bija atzinies savā iecerē lidmašīnu ietriekt Izraēlas galvenajā lidostā — Benguriona lidostā apmēram 20 kilometrus uz dienvidaustrumiem no Telavivas. Tieši tādēļ šis pilots, domājams, nogaidīja, līdz lidmašīna ielidoja Jordānijas gaisa telpā, un tikai tad uzbruka kapteinim — ja viņam nebūtu izdevies sasniegt Izraēlu, viņš esot plānojis ietriekt lidmašīnu ASV militārajā bāzē Jordānijā.
“Times of Israel” vēstīja, ka pilots pēdējā laikā vairākkārt bija apmeklējis Benguriona lidostu, bet jūnijā pilnībā pievērsies informācijas ievākšanai un uzbrukuma plānošanai, lai kļūtu par “mocekli”. Viņš esot plānojis terora aktu veikt jau jūlijā, taču atlika īstenošanu sakarā ar draudzību ar vienu no apkalpes locekļiem, kuru nolēma “pažēlot” un sagaidīt citu iespēju. “Channel 13” vēstīja, ka al Hammami esot izmeklētājiem atzinies, ka mēģinājis atrast darbu aviosabiedrībā, kas lido uz Telavivu, un tādēļ izvēlējās “Flydubai”. “Es biju plānojis operāciju jau pirms brīža, kad kompānija mani pieņēma darbā,” viņš apgalvojis. Savukārt “ABS News” vēsta, ka pilots jau bija atstādināts no darba “Oman Air”, kur viņu atzina par drošības risku.