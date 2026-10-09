Tramps sarūpē dāvanu Putinam un uz laiku atceļ sankcijas Krievijas dīzeļdegvielai
ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka panācis vienošanos ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, kas ļaus Maskavai “nekavējoties” piegādāt dīzeļdegvielu pasaules tirgum.
Tramps paziņoja, ka Putins piekritis nekavējoties piegādāt tirgum 300 000 tonnu dīzeļdegvielas, novembrī vēl 500 000 tonnu, bet pēc tam vēl vienu miljonu tonnu. “Dīzeļdegvielas cenas amerikāņiem un, patiesībā, visā pasaulē kritīsies rekordlielā apjomā un strauji!” Tramps pavēstīja savā sociālajā vietnē “Truth Social”.
Putina īpašais pārstāvis Kirils Dmitrijevs atzinīgi novērtēja panākto vienošanos, taču Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis neslēpa vilšanos, norādot, ka jebkāda sankciju mīkstināšana pret Krieviju nāk par labu Maskavai un paildzinās karu, kas būtu jāizbeidz.
Kad līdz vidustermiņa vēlēšanām ASV ir atlicis mazāk nekā mēnesis, un Trampa republikāņiem prognozē graujošu sakāvi Pārstāvju palātā, kamēr pastāv reāla iespēja zaudēt kontroli arī Senātā, vēlētājiem paužot neapmierinātību ar strauji augošajām degvielas cenām, ASV prezidents cer šādi to neitralizēt.
Kopš 2026. gada februārī Tramps sāka karu ar Irānu, dīzeļdegvielas cenas ASV ir dubultojušās, un dzīves dārdzības pieaugums rada arvien lielāku spiedienu uz republikāņiem pirms Kongresa vidustermiņa vēlēšanām. Saskaņā ar Amerikas Automobiļu asociācijas (AAA) datiem vidējā dīzeļdegvielas cena ASV pašlaik ir 6,28 dolāri par galonu, kas ir mazāk nekā septembra beigās reģistrētais rekordaugstais līmenis – 6,53 dolāri par galonu, taču joprojām par 2,60 dolāriem vairāk nekā pirms gada.
Neilgi pēc Trampa paziņojuma ASV Finanšu ministrija oficiāli izsniedza pagaidu licenci, kas ļauj Krievijas dīzeļdegvielai nonākt tirgū.
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Putina pārstāvis Kirils Dmitrijevs sociālajos tīklos atzinīgi novērtēja vienošanos, paziņojot: “Krievijas un ASV sadarbība dīzeļdegvielas un enerģētikas jomā dos labumu visai pasaulei.” Savukārt Volodimirs Zelenskis asi kritizēja šo vienošanos, uzsverot, ka “dāvanas Putinam nedos mieru “ un Krievija par dīzeļdegvielu “atmaksās ar vēl lielāku teroru”.
Trampa darījums ar Putinu seko nepilnu mēnesi pēc tam, kad viņš parakstīja nelaiķa senatora Lindsija Greiema aktīvi atbalstīto likumprojektu par plašām ASV sankcijām pret Krieviju. Jaunās sankcijas ir vērstas pret Krievijas enerģētikas un aizsardzības nozarēm, Putinu un citām augstākajām amatpersonām, kā arī Maskavas tankkuģu “ēnu floti”, kas tiek izmantota Rietumvalstu noteikto sankciju apiešanai.
Šogad Krievija piedzīvojusi divus nopietna degvielas deficīta viļņus visā valstī, ko izraisījuši Ukrainas bezpilota lidaparātu triecieni Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Saskaņā ar Starptautiskās Enerģētikas aģentūras aplēsēm Krievijas dīzeļdegvielas ražošanas apjoms ir samazinājies par gandrīz 30%.
Tramps paudis neapmierinātību ar šiem uzbrukumiem, vainojot tos degvielas cenu pieaugumā. Tomēr piektdien Zelenskis aizstāvēja šos triecienus, norādot, ka tie ir atbilde uz “Krievijas gadiem ilgo terora kampaņu pret Ukrainas enerģētikas nozari”.