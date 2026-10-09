Nīderlandes aizsardzības ministre sanikno Krievija ar vienu vārdu
Nīderlande saniknojusi Krieviju ar paziņojumu, ka to vairs neuzskata par "agresori", bet vēl sliktāk.
Nīderlandes aizsardzības ministre Dilana Ješilgeza-Zegeriusa norādīja, ka augošie drošības apdraudējumi visā Eiropā prasa tiešāku Maskavas nodomu novērtējumu. "Krievija vairs nav agresors. Tas ir eifēmisms, ko no manis vairs bieži nedzirdēsiet," parlamentā debatēs par aizsardzības budžetu paziņoja ministre. "Krievija ir mūsu ienaidnieks. Un nē, tas nenozīmē, ka mēs esam karā. Taču bezrūpīgs miers arī ir ļoti tālu," viņa piebilda.
Ješilgeza-Zegeriusa citēja izlūkdienesta un drošības dienestu brīdinājumus, ka Krievija gatavojas iespējamam konfliktam ar NATO, norādot, ka Nīderlandei jāpaliek modrai un izturīgai. Viņa tomēr uzsvēra, ka šī retorikas maiņa nenozīmē tūlītēju pagriezienu Nīderlandes aizsardzības politikā. "Ir pilnīgi skaidrs, ka Krievija pozicionē sevi kā ienaidnieku. Tas nenozīmē, ka mēs atrodamies karā vai pēkšņi ieņemsim pilnīgi citādāku nostāju," raidorganizācijai NOS debašu pārtraukumā norādīja ministre. Viņa atgādināja, ka kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gadā Nīderlande ir palielinājusi aizsardzības izdevumus, pastiprinājusi modrību un sadarbojas ar Eiropas sabiedrotajiem. "Mēs jau sākumā nebijām naivi, un tādi nekļūsim," uzsvēra ministre.
Nīderlandes izlūkdienests AIVD šī gada sākumā paziņoja, ka valsts drošība ir pakļauta lielākam spiedienam nekā jebkurā citā brīdī kopš Otrā pasaules kara. "Putins pārbauda, cik stipra ir mūsu alianse," norādīja Ješilgeza-Zegeriusa.
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Pagājušajā nedēļā Nīderlandes militārā izlūkdienesta vadītājs Pēters Rēšinks brīdināja, ka ar iespējamiem Krievijas uzbrukumiem saistīto incidentu skaits pieaug un ir iespējama turpmāka eskalācija. "Iespiests stūrī, kaķis veic neparastus lēcienus," viņš piebilda.
Krievijas vēstniecība jau pieprasījusi, lai Nīderlandes varas iestādes sniegtu oficiālu un nepārprotamu skaidrojumu, kā tagad saprast ministres izteikumus. Krievijas diplomāti ministres retoriku novērtēja kā "kareivīgu un bezatbildīgu", bet viņas izteikumus – kā faktisku atzīšanos vēlmē karot pret Krieviju.
Gluži kā pirms invāzijas Ukrainā atkārtojot pasaciņu par Krievijas miermīlību un nekādu nevēlēšanos uzbrukt, agresorvalsts diplomāti paziņoija, ka Krievija nepieļaušot, ka ar to tiek runāts "draudu un ultimātu valodā". Kā šī "nepieļaušana" izpaudīsies, diplomāti nekonkretizēja.