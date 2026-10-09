ASV viceprezidents Venss atklāj, vai skatīsies tiešraidē nāvessoda izpildi - un izblamējas
ASV viceprezidents Džeimss Venss piektdien žurnālistiem pavēstījis, vai skatīsies Pentagona izsludināto ASV karavīra nāvessoda izpildes tiešraides translāciju. Vienlaikus viņš šokēja daudzus ar citu savu izteikumu.
Venss pauda šaubas, vai tiešām šī nāvessoda izpilde notiks tā, kā paziņojis ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets. Jebkurā gadījumā, “ja nāvessoda izpilde tiks translēta tiešraidē, es to neskatīšos.”
2009. gada 5. novembrī ASV armijas majors un ārsts Nidals Maliks Hasans, teroristu organizācijas “Al Qaeda” iedvesmots, Forthudas bāzē Teksasā nošāva 13 un ievainoja 32 cilvēkus.
ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets iepriekš bija sacījis, ka šī nāvessoda izpilde būs publiska. Hasanu paredzēts sodīt ar nāvi nošaujot 3. decembrī Forthudas bāzē. “Viņu nošaus karavīri. Kā tam vajadzētu būt,” Hegsets paziņoja labējai raidsabiedrībai “Real America's Voice”. “Mēs nodrošināsim, ka cilvēki to varēs vērot. Tas ir publiski. Jo cilvēkiem jāsaprot, ka šāda tipa lietām ir nopietnas sekas.”
Pirms viedokļa paušanas par skatīšanos Venss izraisīja daudzu neizpratni, žurnālistiem apgalvojot, ka Hasans ir pastrādājis briesmīgāko terora aktu ASV teritorijā, neskaitot islāmistu teroristu 2001. gada 11. septembra šaušalīgos uzbrukumus. Lieta tāda, ka bijušais ASV armijas veterāns Timotijs Džeimss Makvejs 1995. gada 19. aprīlī sarīkoja sprādzienu federālajā ēkā Oklahomasitijā, nogalinot 168 cilvēkus, tostarp 19 bērnus, šādi atriebjoties “tirāniskajai” federālajai valdībai. 2001. gada 11. jūnijā viņu sodīja ar nāvi ar letālo injekciju.
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ASV prezidents Donalds Tramps jau apstiprinājis Hasana nāvessodu nošaujot — tas būs pirmais, kuru kopš 1961. gada izpildījuši ASV bruņotie spēki. Pēdējā ASV militārpersonas sodīšana ar nāvi nošaujot ASV karatiesu sistēmas ietvaros notika 1945. gadā. Militārā zvērināto tiesa Hasanam nāvessodu piesprieda jau 2013. gadā.
Pēdējā pilnīgi publiskā nāvessoda izpilde ASV notika 1936. gada 14. augustā Kentuki štata Ouensboro, kad apmēram 20 000 skatītāju klātbūtnē pakāra 26 gadus veco melnādaino Reiniju Beteju, kurš bija notiesāts par 70 gadus vecas sievietes izvarošanu un noslepkavošanu. Ažiotāža ap šo eksekūciju bija milzīga, ka vairāk atgādināja publisku izpriecu ar dažādām izklaidēm. Likteņa ironija, kāds vīrietis nositās, ar automašīnu steidzoties uz soda izpildes vietu.