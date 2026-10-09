Zināms Lielbritānijā aizturēto Latvijas pilsoņu liktenis pēc iekļūšanas gaisa spēku bāzē
Lielbritānijas policija pavēstījusi jaunumus divu Latvijas pilsoņu lietā, kuri ceturtdien tika aizturēti par nelikumīgu iekļūšanu karalisko gaisa spēku bāzē Kembridžšīrā Anglijas dienvidaustrumos.
Latvijas pilsoņi atbrīvoti pret drošības naudu. Pagaidām nekas neliecina, ka šis incidents būtu saistīts ar pagājušajā mēnesī notikušo incidentu pie Ferfordas bāzes, pavēstīja Londonas pretterorisma policijas vadītāja Helēna Flanagana, kura vada izmeklēšanu.
"Mūsu izmeklēšana turpinās, un šajā jautājumā mēs cieši sadarbojamies ar kolēģiem no Aizsardzības ministrijas policijas un Kembridžšīras policijas pārvaldes," paziņoja Flanagana. "Viens no galvenajām izmeklēšanas virzieniem joprojām ir noskaidrot potenciālo motīvu, kāpēc vīrieši atradās šajā vietā, tostarp to, vai tas varētu būt saistīts ar kādu noziedzīgu darbību," viņa sacīja. "Tikmēr es aicinu sabiedrību saglabāt modrību un, ja redzat kaut ko aizdomīgu, sazināties ar policiju."
Jauns.lv jau vēstīja, ka Lielbritānijā ceturtdien tika aizturēti divi Latvijas pilsoņi aizdomās par nelikumīgu iekļūšanu karalisko gaisa spēku bāzē Kembridžšīrā Anglijas dienvidaustrumos. Abi 32 un 36 gadus vecie vīrieši tika aizturēti agrā ceturtdienas rītā gaisa spēku Molsvortas bāzes teritorijā, kur atrodas arī NATO izlūkošanas centrs. Abi vīrieši ir Latvijas pilsoņi, kuri pašlaik dzīvo Lielbritānijā.
Aizsardzības ministrijas policija, veicot drošības patruļas Molsvortas bāzē, atklāja pamestu transportlīdzekli. Notikuma vietā ieradās arī Kembridžšīras policijas darbinieki, kuri kopā ar Aizsardzības ministrijas policijas kolēģiem veica teritorijas papildu pārmeklēšanu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Pēc tam tika konstatēts neliels perimetra žoga pārrāvums, un ceturtdien apmēram plkst. 2 naktī tika atrasti un aizturēti divi vīrieši. Sākotnēji viņi tika aizturēti aizdomās par nelikumīgu iekļūšanu aizliegtā teritorijā un mantas bojāšanu, un nogādāti Kembridžšīras policijas iecirknī.
Pēc tam abi vīrieši tika atkārtoti aizturēti aizdomās par pārkāpumu saskaņā ar 2023. gada Nacionālās drošības likuma 4. pantu - proti, par iekļūšanu aizliegtā teritorijā nolūkā nodarīt kaitējumu Lielbritānijai.