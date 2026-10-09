Bezprecedenta zādzībā Itālijā "izkūp" miljoniem eiro vērta ekskluzīva vīna krava
Maskēti ļaundari pamatīgi aptīrījuši prestižas vīna darītavas noliktavu, aiznesot apmēram 30 000 pudeļu vairāku miljonu eiro vērtībā.
Par noziedznieku upuri Itālijas pilsētā Kortonā kļuvusi vīna darītava “Marchesi Antinori”. Nozagtā vīna vērtība pārsniedz piecus miljonus ASV dolāru, un, kā norāda uzņēmums, tā varētu būt viena no visu laiku vērienīgākajām vīna zādzībām.
Lai īstenotu vērienīgo zādzību, noziedznieki atslēguši signalizācijas sistēmu. Noziegums pastrādāts nedēļas nogalē, taču atklāts tikai pirmdien, kad darbinieki ieradušies noliktavā, lai sagatavotu vīnu eksportam, piektdien CNN pastāstīja uzņēmuma “Antinori” izpilddirektors Renco Kotarella.
Visi nozagtie vīni ir no 2023. gada ražas, un to skaitā ir arī daži no vīna darītavas pieprasītākajiem produktiem, kuru mazumtirdzniecības cena starptautiskajā tirgū svārstās no 150 līdz 500 eiro par pudeli.
““Solaia”, “Guado al Tasso” un “Tignanello” ir mūsu slavenākie un prestižākie vīni,” sacīja Kotarella, raksturojot tos kā izcilus reģiona slaveno “Super Tuscan” sarkanvīnu piemērus. Ik gadu tiek saražoti no 60 000 līdz 70 000 “Solaia” vīna pudeļu, un zagļi nolaupījuši aptuveni 10 000 pudeļu.
Pagaidām neviens aizdomās turamais nav aizturēts. Kortonas policija paziņojusi, ka sākta plaša noziedznieku meklēšanas operācija, taču neatklāja, vai, pēc izmeklētāju domām, abas kravas automašīnas, kas izmantotas vīna izvešanai, joprojām atrodas Itālijā.
“Ņemot vērā zādzības apmērus – gan nozagto pudeļu skaitu, gan to aplēsto tirgus vērtību –, šis incidents varētu būt viena no lielākajām jebkad reģistrētajām vīna zādzībām,” teikts uzņēmuma “Marchesi Antinori” paziņojumā. “Kompetentās iestādes turpina izmeklēšanu, un vienlaikus tiek veikti nepieciešamie aprēķini, lai precīzi noteiktu zādzības apmērus.”
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Kotarella norādīja, ka uzņēmums aicina patērētājus neiegādāties šos vīnus no nezināmiem pārdevējiem un ziņot, ja kāds no tiem parādās tirgū. Tā kā noliktavā glabātais vīns bija paredzēts eksportam, pudeles jau bija saliktas kastēs un iepakotas, tādējādi zagļiem bijis vieglāk tās aizvest.
Viņš pauda pārliecību, ka nozagtais vīns tiks atrasts. “Divas kravas automašīnas nevar vienkārši pazust bez pēdām.” viņš izteicās “Corriere della Sera”. “Toskānas ceļi ir pilni ar novērošanas kamerām. Iespējams, ar nelielu veiksmes palīdzību mums izdosies atgūt vismaz daļu nozagto pudeļu."
Septembrī no vīna darītavas “Conterno Fantino” Pjemontas reģionā tika nozagtas 3000 pudeļu “Barolo” vīna aptuveni 400 000 eiro vērtībā. Pagaidām nav zināms, vai šīs zādzības ir savstarpēji saistītas.
Tomēr Kotarella, kurš pieļauj, ka šajos noziegumos varētu būt iesaistīts viens un tas pats noziedzīgais grupējums, nekad nebija iedomājies, ka tik vērienīga zādzība varētu notikt arī viņa vadītajā uzņēmumā. Diemžēl uzņēmuma apdrošināšanas polise nesedz tik lielas vērtības vīna zādzību.
"Mēs vienmēr bijām rēķinājušies ar iespēju, ka pārvadāšanas laikā varētu tikt nozagtas dažas vīna kastes, taču noteikti ne ar to, ka divas kravas automašīnas varētu iebraukt vīna pagrabā un aizvest tik milzīgu daudzumu produkcijas," viņš pastāstīja laikrakstam “Corriere della Sera”.
Kā norāda laikraksts, šāda mēroga vīna zādzības parasti tiek rūpīgi izplānotas, un tās, visticamāk, īsteno cilvēki, kuri paši ļoti labi pārzina vīna nozari. Nozagtais vīns varētu būt paredzēts kolekcionāriem, bāriem vai restorāniem. Tomēr pēkšņs tik ekskluzīvu vīnu piedāvājuma pieaugums tirgū varētu radīt aizdomas.
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Vīna darītava “Marchesi Antinori” dibināta 1385. gadā, un pašlaik to vada jau 26. ģimenes paaudze. Uzņēmums eksportē savu produkciju uz 170 valstīm, un tā gada ieņēmumi sasniedz aptuveni 265 miljonus eiro.
Jāpiebilst, ka šogad Itālijā jau "izkūpējusi" cita slavena produkta vērienīga krava. Martā Šveices gigants “Nestle” kļuva par vērienīgas zādzības upuri, kad nezināmi ļaundari nolaupīja kravas automašīnu ar 12 tonnu kravu — 413 793 jaunās sērijas batoniņiem Pirmās formulas automašīnu izskatā, kas no ražotnes Itālijas vidienē tika vesti izplatīšanai visā Eiropā. Automašīnai bija paredzēts nokļūt Polijā, taču galapunktā tā neieradās. Kravas liktenis joprojām nav noskaidrots, taču tās pazušana savulaik kļuva par interneta sensāciju.