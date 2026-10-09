ASV pastiprina cīņu pret Starptautisko krimināltiesu
ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija piemērojusi jaunas plašas sankcijas Starptautiskajai krimināltiesai (SKT), piektdien paziņoja ASV valsts sekretārs Marko Rubio, norādot, ka ASV mērķis ir likvidēt šo tiesu.
SKT paziņoja, ka ASV sankcijas ir uzbrukums tiesiskumam un starptautiskās tiesiskās kārtības pamatiem un vēršas pret vienkāršo principu, ka neviens nestāv pāri likumam. Tiesa norādīja, ka mērķis ir iebiedēt SKT darbiniekus un traucēt tās darbību.
Šovasar Vašingtona sāka plašu diplomātisku ofensīvu pret SKT, apsūdzot to par draudiem amerikāņiem un izraēliešiem. Sankcijas galvenokārt ir atbilde uz SKT izmeklēšanām, kas vērstas pret ASV sabiedroto Izraēlu. 2024. gadā SKT izdeva aresta orderi pret Izraēlas premjerministru Benjaminu Netanjahu saistībā ar karu Gazas joslā.
"Mēs aizliegsim darījumus ar šo nelikumīgo tiesu, atņemot tai resursus un ierobežojot tās spēju rīkoties pret mums," sociālajos tīklos paziņoja Rubio. "Savienotās Valstis un amerikāņu tauta nepakļaujas šīs viltus Starptautiskās krimināltiesas jurisdikcijai."
Sankcijas bloķē jebkādus aktīvus, kas Starptautiskajai krimināltiesai kā iestādei ir ASV jurisdikcijā, un dod sešus mēnešus laika ASV uzņēmumiem un privātpersonām, kurām ir darījumi ar šo tiesu, lai tie pārtrauktu šos darījumus.
Rubio teica, ka gan republikāņiem, gan demokrātiem ir nopietni iebildumi pret šo tiesu, kas tika izveidota, lai sauktu pie atbildības par kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci, kurus citādi iesaistītās puses, iespējams, neizskatītu. Taču viņš norādīja, ka tikai prezidents Donalds Tramps bija gatavs rīkoties pret šo tiesu. "Abas partijas par to ir vienisprātis, taču tikai prezidentam Trampam ir apņēmība veikt nepieciešamos pasākumus, lai reizi par visām reizēm izbeigtu šo draudu," paziņoja Rubio. "Vai nu Starptautiskā krimināltiesa izbeigs savus draudus, vai arī mēs izbeigsim Starptautisko krimināltiesu."
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Rubio piebilda, ka ASV sagaida, ka tās sabiedrotie pievienosies sankcijām pret SKT. "Mēs sagaidām, ka mūsu sabiedrotie, no kuriem daudzi ir SKT dalībnieki un kuri aizsardzībā paļaujas uz ASV bruņoto spēku karavīriem, ierobežos šo nelikumīgo tiesu. Ja viņi to nedarīs, ASV turpinās savu kampaņu, lai pakāpeniski likvidētu SKT, līdz amerikāņi vairs netiks apdraudēti," paziņoja Rubio.
SKT izskata kara noziegumu lietas un lietas par noziegumiem pret cilvēci. Tās darbība balstās Romas statūtos, kas stājās spēkā 2002. gadā. Kopumā 125 valstis ir parakstījušas SKT dibināšanas līgumu, tostarp visas Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis.
ASV nav parakstījušas SKT statūtus un neatzīst šīs struktūras pilnvaras. Arī Krievija un Izraēla nav tiesas dalībvalstis.
SKT aicināja tās dalībvalstis nostāties tiesas pusē, norādot, ka tās liktenis tagad atrodas arī to valstu rokās, kas to izveidoja. "Tiesa turpinās pilnībā pildīt savu mandātu, ievērojot neatkarību un objektivitāti, rīkojoties vienīgi saskaņā ar likumu un pierādījumiem, lai aizstāvētu neskaitāmo smagu noziegumu upuru intereses," tiesas paziņojumā norādīja SKT prezidente Tomoko Akane.
ES pauda nožēlu par ASV sankcijām SKT un paziņoja, ka ir "gatava veikt jebkādus nepieciešamos pasākumus, lai tiesa varētu turpināt savu darbu". "ES cieši sadarbosies ar Starptautisko Krimināltiesu, lai nodrošinātu tās efektīvu darbību," paziņoja Eiropas Komisija, piebilstot, ka cer, ka sešu mēnešu atlikšana pirms sankciju piemērošanas nozīmē, ka "ir iespēja dialogam".
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Savukārt Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu pauda atzinību ASV par sankciju piemērošanu SKT. "SKT nav tiesa. Tā ir politiska institūcija, kas rada nāvējošu draudus likumpakļāvīgām demokrātijām visā pasaulē un pašai nacionālās suverenitātes idejai," pavēstīja Netanjahu birojs.