Krievijā satraukta kņada pēc "Rybar" propagandista aizturēšanas Melnkalnē, Medvedevs ierosina rīkoties radikāli
Krievijā valda satraukums pēc propagandas kanāla “Rybar” veidotāja Mihaila Zvinčuka un citu personu aizturēšanas Melnkalnē. Eksprezidents un pašreizējais Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks Dmitrijs Medvedevs jau aicina atklāti ķerties pie radikālām metodēm.
Kādreiz par “liberāli” uzskatītais Medvedevs, kurš pēdējo gadu laikā pārvērties par asinskārāko “kaujas vanagu”, savā “Telegram” kontā žēlojies, ka Krievijas pilsoņi turpina braukt uz Eiropu, kur uz viņiem ir “izsludinātas medības”. “Protams, velti mūsējie braukā pa Eiropas valstīm. Pat ja viņiem ir labi nodomi un svarīgi mērķi. Potenciāli ir izsludinātas medības pret visiem (uzsveru – visiem) Krievijas pilsoņiem. Nelīdz ne vīzas, ne ielūgumi, ne kādas citas garantijas,” paziņoja Medvedevs.
Tādēļ viņš aicina rīkoties pēc teroristu metodēm un sagrābt ķīlniekus, kurus varētu iemainīt pret “savējiem”. “Tagad, visticamāk, nāksies papildināt apmaiņas fondu ar Eiropas un Amerikas idiotiem, lai varētu atbrīvot savējos. Citādi nekā – ar vilkiem dzīvojot, jāgaudo kā vilkam.”
Viņam satraukti piebalso “Z korespondents” Jevgeņijs Poddubnijs, kurš Krievijas propagandas ruporam “Russia Today” Zvinčuku nosauca par “kolektīvo Rietumu ķīlnieku” un uzsvēra, ka neviens Krievijas pilsonis rietumvalstīs “vispār nevar justies drošībā”.
Savukārt “Russia Today” vadītāja Margarita Simonjana Zvinčukam un viņa līdzgaitniekiem prognozē skarbu nākotni. “Mana prognoze – “Rybar” komandu izdos nevis ASV, bet Ukrainai. Kas ir daudz sliktāk, runājot par atgriešanās iespējām. Protams, atgriezīsim, taču kolēģiem nāksies dikti ciest.”
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Starptautiskās Cilvēktiesību aizsardzības komitejas Krievijas nodaļas viceprezidents Ivans Meļņikovs sarunā ar “Argumenti i fakti” izteicās, ka Zvinčukam un viņa komandai varētu tikt izvirzītas apsūdzības dezinformācijas izplatīšanā. Šādā gadījumā viņiem varētu draudēt līdz piecu gadu ieslodzījums. Taču, ņemot vērā, ka Melnkalne ir NATO valsts, ja viņus izdos ASV, tad aiz restēm var nākties sēdēt gadu desmitiem.
Vēl bēdīgāks noskaņojums ir Politisko zinātņu akadēmijas “Alter” informācijas karu un hibrīdkaru katedras vadītājam Andrejam Manoilo, kurš uzskata, ka Zvinčuku varētu “pamatīgi apstrādāt”, tā kā viņš atrodas NATO dalībvalstī. “Šādā gadījumā viņu izsitīs tukšu,proti, no viņa mēģinās izvilkt visu viņa rīcībā esošo informāciju.”
Jauns.lv jau vēstīja, ka Zvinčuka un viņa grupas locekļu aizturēšana notika 9. oktobra rītā Melnkalnes pilsētā Risanā, piedaloties policijai un Melnkalnes Nacionālās drošības aģentūrai. Grupa aizturēta viesnīcā "Mövenpick Hotel & Residences Teuta Kotor Bay". Tiek ziņots, ka viņu numurā atrasti droni, sarežģīta digitālā tehnika un elektroniskās ierīces. Pašlaik saistībā ar aizturētajām personām tiek veiktas procesuālās darbības.
Kā vēsta Melnkalnes medijs "Vijesti", valsts specdienesti par Zvinčuka ierašanos Melnkalnē zinājuši jau iepriekš. Pēc viņa ierašanās valstī specdienesti vairākas dienas viņu novērojuši. Saskaņā ar Melnkalnes plašsaziņas līdzekļu sniegto informāciju tiesībsargājošo iestāžu darbības notikušas izmeklēšanas ietvaros par Krievijas hibrīdagresiju. Likumsargi pārbauda ar prokremliskas propagandas izplatīšanu saistīta tīkla darbību.
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Mihails Zvinčuks ir bijušais Krievijas Aizsardzības ministrijas preses dienesta darbinieks. Kopā ar kolēģi Denisu Ščukinu viņš izveidoja "Telegram" kanālu "Rybar", kuram pašlaik ir vairāk nekā 1,5 miljoni abonentu. Kā vēsta izdevums "The Bell", kanāla finansēšanā palīdzējis Krievijas algotņu grupējuma "Vagner" dibinātājs Jevgeņijs Prigožins.
"Rybar" ir viens no pazīstamākajiem Krievijas karu atbalstošajiem "Telegram" kanāliem, kas regulāri publicē militārās situācijas apskatus un materiālus par Krievijas karu pret Ukrainu.
Lielbritānijas varasiestādes apgalvo, ka šī tīkla darbību daļēji koordinē Krievijas prezidenta administrācija, tas saņem finansējumu no valsts korporācijas "Rosteh" un sadarbojas ar Krievijas specdienestu pārstāvjiem.
Zvinčukam noteiktas Lielbritānijas sankcijas, savukārt ASV Valsts departaments tur aizdomās projektu "Rybar" par iejaukšanos ASV vēlēšanās.
ASV Valsts departaments programmas "Rewards for Justice" ("Atlīdzība par taisnīgumu") ietvaros piedāvā atlīdzību līdz 10 miljoniem ASV dolāru par informāciju, kas palīdzētu identificēt vai atrast ārvalstu personas, kuras iesaistītas ASV vēlēšanu ietekmēšanā, tostarp ar projektu "Rybar" iespējami saistītas personas, vai palīdzētu novērst šādas darbības.