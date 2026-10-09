Putins noteicis cenu enerģētikas pamieram ar Ukrainu: Kijiva bažījas par iespējamām sekām
Kremlis vēlas, lai vienošanās par enerģētikas pamieru ietvertu arī daļēju sankciju atcelšanu un, iespējams, iesaldēto Krievijas aktīvu atbloķēšanu.
Krievija sarunās ar ASV par iespējamu enerģētikas pamieru ar Ukrainu pieprasījusi sankciju mīkstināšanu. Turklāt Maskava cenšas šo iniciatīvu sasaistīt ar uguns pārtraukšanu Melnajā jūrā. Par to izdevumam "Kyiv Independent" pastāstījušas ASV un Ukrainas amatpersonas, kuras pārzina sarunu gaitu.
Šīs prasības izskanējušas laikā, kad Krievija pastiprina uzbrukumus Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai. Kāda augsta ranga Ukrainas aizsardzības nozares amatpersona norādījusi, ka Maskava cenšas nodarīt pēc iespējas lielākus postījumus, lai iegūtu papildu spiediena instrumentus pirms iespējamajām sarunām.
Krievijas triecienu dēļ Ukrainā jau notiek ikdienas elektroenerģijas atslēgumi. Savukārt 8. oktobra uzbrukums izraisīja plašus elektroapgādes traucējumus visā Kijivā, kur dzīvo vairāk nekā trīs miljoni cilvēku.
Publiski Maskava gandrīz nemaz neizrāda gatavību piekrist enerģētikas pamieram. 8. oktobrī Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs žurnālistiem paziņoja, ka Krievija neredz jēgu sarunām par uguns pārtraukšanu tikai vienā atsevišķā jomā.
Tomēr aiz slēgtām durvīm Krievijas pārstāvji likuši saprast, ka Maskava ir gatava apsvērt šādu iniciatīvu. To izdevumam apstiprinājušas divas Ukrainas amatpersonas un viens ASV pārstāvis.
Vienlaikus Krievija iespējamo vienošanos sasaista ar citām prasībām, tostarp sankciju mīkstināšanu, pastāstījuši trīs ar sarunu gaitu iepazīstināti avoti.
Maskava vēlas panākt plašāku vienošanos
ASV izdara spiedienu gan uz Kijivu, gan Maskavu, cenšoties panākt savstarpēju uzbrukumu pārtraukšanu enerģētikas infrastruktūrai. Tāpēc enerģētikas pamiers kļuvis par vienu no galvenajiem jautājumiem miera sarunās.
Vairākas Ukrainas amatpersonas norādījušas, ka ASV prezidents Donalds Tramps arī vēlas demonstrēt progresu Ukrainas kara noregulēšanā pirms ASV Kongresa starpvēlēšanām.
Pēc pēdējās vizītes Krievijā Trampa sūtņi Stīvs Vitkofs un Džareds Kušners atgriezušies ar iespaidu, ka vienošanos par enerģētikas pamieru ir iespējams panākt.
Kremļa īpašais pārstāvis Kirils Dmitrijevs septembrī divreiz apmeklējis ASV, kur ticies ar Vitkofu un Kušneru. Šajās tikšanās reizēs apspriesta iespēja pārtraukt triecienus enerģētikas infrastruktūrai.
Kā norāda ar sarunu saturu iepazīstinātas Ukrainas un ASV amatpersonas, Dmitrijevs amerikāņu pārstāvjiem paziņojis, ka Krievija iespējamās vienošanās ietvaros vēlas panākt sankciju mīkstināšanu.
Pagaidām nav skaidrs, kuru tieši ierobežojumu atcelšanu Maskava pieprasa.
Kāds Eiropas diplomāts, kurš pārzina situāciju, izdevumam "Kyiv Independent" pastāstījis, ka Krievija vienošanās ietvaros varētu censties panākt arī iesaldēto Krievijas līdzekļu atbloķēšanu.
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"Ja viņiem izdosies panākt sankcijām pakļauto iesaldēto līdzekļu atbloķēšanu, iespējamība, ka šī nauda tiks izmantota kara eskalācijai, ir praktiski simtprocentīga," brīdinājis diplomāts.
Ukrainas amatpersonas, kuras pārzina sarunu gaitu, apstiprinājušas, ka Krievija pieprasa sankciju mīkstināšanu. Tomēr arī viņas atzinušas, ka nezina, kuru tieši ierobežojumu atcelšanu Maskava vēlas panākt.
Paredzams, ka šis jautājums kļūs par vienu no Kijivas un Vašingtonas sarunu tematiem.
9. oktobrī Ukrainas delegācijai ASV paredzēta tikšanās ar Trampa pārstāvjiem, lai apspriestu priekšlikumus par enerģētikas pamieru un uguns pārtraukšanu Melnajā jūrā.
Ukrainas puse cer iegūt informāciju par ASV sarunu gaitu ar Krieviju un noskaidrot, kādas tieši piekāpšanās sankciju politikā pieprasa Maskava.
Komentējot iespējamās ekonomiskās vienošanās starp ASV un Krieviju, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis 8. oktobrī paziņoja, ka Ukraina "daudz ko zina", taču pagaidām nav gatava šo jautājumu publiski apspriest.
"Es neesmu gatavs par to runāt publiski," žurnālistiem sacīja Zelenskis.
Kijiva bažījas, ka Krievija apzināti vilcina sarunas
Maskavas prasības liek Ukrainai apšaubīt, vai Krievija patiešām ir ieinteresēta uzbrukumu pārtraukšanā vai arī izmanto sarunas, lai panāktu papildu piekāpšanos, vienlaikus turpinot karadarbību.
"Katru reizi, kad sākas sarunas, viņi izvirza arvien jaunas prasības. Tagad parādījusies arī prasība atcelt sankcijas," izdevumam "Kyiv Independent" pastāstījusi kāda Ukrainas amatpersona, kas pārzina sarunu gaitu.
Ukraina iebilst pret to, ka Krievija apmaiņā pret enerģētikas pamieru saņemtu ekonomiskus ieguvumus. Kijivas nostāja paredz, ka uzbrukumu pārtraukšanai enerģētikas infrastruktūrai jābūt savstarpējai. Proti, abām pusēm jāpārtrauc triecieni, nevis Krievijai jāpiešķir papildu priekšrocības par piekrišanu īslaicīgam pamieram.
Pašlaik Vašingtona cenšas panākt ierobežotāku vienošanos, kas paredzētu uzbrukumu pārtraukšanu enerģētikas infrastruktūrai un kuģošanas drošības nodrošināšanu Melnajā jūrā.
Šāda vienošanās ļautu demonstrēt progresu sarunās, vienlaikus neatrisinot galvenos jautājumus, kas saistīti ar Krievijas sākto karu pret Ukrainu.
Kijiva joprojām cer, ka pašreizējās diskusijas novedīs pie trīspusējas tikšanās, kurā piedalītos arī Krievijas pārstāvji.
Tomēr pirms iespējamās vienošanās izredžu izvērtēšanas Ukrainas amatpersonas vēlas saprast, ko tieši Maskava cenšas panākt un vai Kremlis vispār ir gatavs pārtraukt uzbrukumus, pretī nesaņemot papildu piekāpšanos.