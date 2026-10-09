Vēlēšanas Peru.
Pasaulē
Šodien 16:36
Vēlēšanās Peru uzvar un mēra amatu iegūst vīrietis vārdā Hitlers Musolīni
Peru par nelielā Keropalkas apgabala mēru kļuvis 45 gadus vecais Hitlers Musolīni Simeons Floress, kurš vietējās vēlēšanās uzvarējis ar nelielu balsu pārsvaru, vēsta ārvalstu mediji.
Pārstāvot centriski kreiso partiju „Ahora Nación”, Floress saņēma 229 balsis jeb 34,5% no visām derīgajām balsīm. Kopumā vēlēšanās tika nodotas 663 derīgas balsis, bet pašā apgabalā reģistrēti nedaudz vairāk nekā 730 iedzīvotāju.
Peru šādi vārdi nav nekas neparasts. Savulaik kādas citas pilsētiņas mērs bija Hitlers Alba, kurš sevi pat dēvēja par „labo Hitleru” un vēlēšanās izmantoja saukļus „Hitlers atgriežas” un „Hitlers ir ar tautu”. Viņa konkurents 2018. gada vēlēšanās bija neviens cits kā Ļeņins Vladimirs Rodrigess Valverde!
Izrādās, Peru vecāki mēdz bērniem dot slavenu vēsturisku personību vārdus, nepievēršot uzmanību to negatīvajai vai pretrunīgajai nozīmei globālajā kontekstā.