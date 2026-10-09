Izraēla asi nosoda Nobela Miera prēmijas piešķiršanu bijušajai Starptautiskās Krimināltiesas tiesnesei
Izraēla asi nosodījusi Nobela Miera prēmijas piešķiršanu bijušajai Starptautiskās Krimināltiesas (SKT) tiesnesei Navi Pillajai, kuras vadītā ANO komisija pērn secināja, ka Izraēla Gazā pastrādājusi genocīdu.
Izraēla SKT secinājumus noraida un prēmijas piešķiršanu juristei nodēvējusi par apbalvojuma izmantošanu pret Izraēlu vērsta naida un aizspriedumu leģitimēšanai. Tikmēr Norvēģijas Nobela komiteja savukārt uzsvērusi 85 gadus vecās Pillajas ieguldījumu starptautisko tiesību un to institūciju stiprināšanā.
"Viņas neatkarība, zināšanas un nelokāmība ir padarījušas viņu par vienu no mūsu laika cienījamākajām starptautisko tiesību juristēm," teikts komitejas paziņojumā. Tajā izcelts viņas darbs Dienvidāfrikā aparteīda laikā, starptautiskajā krimināltribunālā un ANO. Komiteja norādījusi, ka ar šo apbalvojumu vēlas atgādināt pasaulei: tiesiskums gan valstu, gan starptautiskā līmenī ir pamats sistēmai, kas veidota miera nodrošināšanai un konfliktu risināšanai bez vardarbības.
Izraēla asi kritizē apbalvojumu un Pillajas vadītās komisijas darbu
Izraēlas Ārlietu ministrija paziņojumā sociālajā tīklā "X" apsūdzējusi Pillaju politiski motivētā Izraēlas nomelnošanā un nepatiesu apgalvojumu izplatīšanā par genocīdu. "Nobela Miera prēmijas piešķiršana Pillajai nav taisnīguma atzīšana. Tā ir groteska apbalvojuma pārvēršana par ieroci, lai leģitimētu pret Izraēlu vērstu naidu un aizspriedumus," paziņoja ministrija. Paziņojuma noslēgumā tā piesauca nacistiskās Vācijas propagandas ministru: "Tagad, kad Nobela komiteja ir atalgojusi 21. gadsimta lielākos melus, Jozefs Gebelss noteikti aplaudē no elles."
Strīda centrā ir Pillajas vadītās ANO komisijas pērn publiskotais ziņojums, kurā secināts, ka Izraēla Gazā veikusi genocīda aktus ar īpašu nodomu iznīcināt tur dzīvojošos palestīniešus. Komisija arī norādīja, ka Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu, prezidents Īzaks Hercogs un bijušais aizsardzības ministrs Joavs Galants kūdījuši uz genocīdu. "Ir skaidrs, ka pastāv nodoms iznīcināt palestīniešus Gazā ar darbībām, kas atbilst Genocīda konvencijā noteiktajiem kritērijiem," Pillaja sacīja, iepazīstinot ar ziņojumu. Izraēla atteicās sadarboties ar komisiju, uzskatot to par neobjektīvu, un ziņojumu noraidīja kā "skandalozu".
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Norvēģijas Nobela komitejas priekšsēdētājs Jergens Vatne Frīdness, atbildot uz jautājumiem par Gazu, uzsvēra, ka komiteja ar prēmijas piešķiršanu nepauž nostāju par to, vai Izraēla tur pastrādā genocīdu. "Tas ir viņas ziņojums, komisijas ziņojums, un, protams, mēs ļoti uzticamies viņas profesionalitātei un godprātībai, taču tas ir ANO izmeklēšanas komisijas darbs," viņš sacīja aģentūrai AFP. Frīdness norādīja, ka šis jautājums jāizlemj starptautiskajām tiesām, uzsverot, ka Nobela komiteja "nav tiesa".
Pillaja prēmiju velta starptautisko noziegumu upuriem
Pillaja par apbalvojumu uzzināja Nirnbergā, Vācijā, kur piedalījās cilvēktiesību juristu sanāksmē vietā, kas saistīta ar pēckara nacistisko līderu tiesāšanu. Sākumā viņa ziņu uztvēra ar neticību un pat pieļāva, ka tas ir joks. "Būdama juriste un tiesnese, es tomēr gribu to pārbaudīt," viņa sacīja kolēģiem. Vēlāk preses konferencē Pillaja prēmiju veltīja cilvēkiem, kuri pārdzīvojuši starptautiskus noziegumus, un aicināja sabiedrību vienoties tiesiskuma aizstāvībai.
Viņa arī pauda cerību, ka apbalvojums atgādinās pasaules līderiem par viņu juridisko pienākumu ievērot cilvēktiesības, un kritizēja valstu uzbrukumus Starptautiskajai Krimināltiesai.
Atceroties reakciju uz Gazas ziņojumu, Pillaja sacīja, ka viņu pārsteigušas uzslavas par drosmi. "Kāpēc vajadzīga drosme, lai runātu patiesību? Jūs interpretējat tiesību normas, izvērtējat visus faktus, un tā ir objektīva lēmuma pieņemšana," viņa norādīja. Pillaja turpina darbu arī Starptautiskajā tiesā, kur ir ad hoc tiesnese Gambijas ierosinātajā lietā pret Mjanmu par iespējamu genocīdu pret rohingu minoritāti. Viņas ieguldījumu starptautiskajā justīcijā izcēlusi cilvēktiesību juriste Jasmīna Sūka, īpaši atgādinot par Pillajas lomu Ruandas tribunāla spriedumā Žana Pola Akajesu lietā, kas kļuva par nozīmīgu pavērsienu izvarošanas un seksuālās vardarbības juridiskajā izvērtēšanā.
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Atšķirībā no Izraēlas vairāki pasaules līderi un starptautisko institūciju pārstāvji Pillaju apsveikuši. Dienvidāfrikas prezidents Sirils Ramafosa uzsvēris viņas ieguldījumu miera un cilvēka cieņas stiprināšanā, bet Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena norādījusi, ka reti kurš savu dzīvi tik lielā mērā veltījis taisnīgumam un mieram.
Starptautiskās Krimināltiesas prezidente Tomoko Akane apbalvojumu raksturojusi kā īpaši nozīmīgu laikā, kad starptautiskā tiesiskā kārtība saskaras ar nopietniem izaicinājumiem. Savukārt ANO augstais komisārs cilvēktiesību jautājumos Folkers Tirks sacīja: "Teikt, ka šis apbalvojums ir pelnīts, būtu pārāk pieticīgi," uzsverot, ka tā ir atzinība arī cilvēkiem, kuri visā pasaulē aizstāv cilvēktiesības, bieži riskējot ar savu drošību.