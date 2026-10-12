Putina formula Eiropai: eksperts skaidro, no kā atkarīgs Kremļa nākamais solis
Kremļa kodoldraudi joprojām ir spiediena izdarīšanas instruments, un to turpmākā attīstība būs atkarīga no NATO dalībvalstu rīcības.
Vienlaikus Maskava daļēju ASV karaspēka izvešanu no Eiropas varētu uztvert kā signālu rīkoties. Par to intervijā izdevumam "Glavred" pastāstīja Ziemeļeirāzijas transformācijas institūta izpilddirektors Vladimirs Gorbačs.
Eksperts Krievijas vadības domāšanas un rīcības loģiku saista ar Kremļa saimnieka un viņa tuvāko līdzgaitnieku profesionālo pagātni.
"Kā bijušais specdienestu darbinieks Putins un viņa tuvākie līdzgaitnieki domā specoperāciju kategorijās, tāpēc tas viss ir operācijas. Šantāža paliek šantāža, taču turpmākais būs atkarīgs no to reakcijas, pret kuriem šī šantāža ir vērsta, proti, no NATO reakcijas," uzsver Gorbačs.
Analītiķis personīgi uzskata, ka reāla kodoltrieciena scenārijs ir ārkārtīgi maz ticams. Viņaprāt, galvenā neskaidrība ir saistīta ar to, kā šos draudus uztvers Rietumvalstis.
"Taču es nezinu, vai NATO dalībvalstu un kodolvalstu līderi šiem draudiem noticēs un kā viņi tādā gadījumā rīkosies," atzīst eksperts.
Vašingtonas reakcija – lielais nezināmais
Atsevišķs jautājums ir par to, vai ASV nostāsies savu Eiropas sabiedroto aizstāvībā, ja Krievija radīs reālus draudus.
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"Šādā gadījumā tiktu iedarbināts NATO līguma 5. pants, taču Trampa administrācijas reakcija ir neskaidra un neprognozējama. Es nezinu, kā viņi reaģētu," norādīja Gorbačs.
Pēc eksperta teiktā, Vašingtona pašlaik ir iesaistījusies karā Persijas līcī, savukārt par savu galveno stratēģisko sāncensi uzskata Ķīnu. ASV ārpolitikas prioritātes arvien vairāk attālinās no Eiropas.
"ASV ģeostratēģiskie mērķi nav vērsti uz Eiropu. Savienotās Valstis faktiski jau ir paziņojušas par nodomu un plāniem vismaz daļēji izvest savus bruņotos spēkus no Eiropas. Kremlī to visu var uztvert kā uzaicinājumu ienākt Eiropā," brīdina analītiķis.
Putina formula: amerikāņus prom, ukraiņus – pakļaut kontrolei
Lai izskaidrotu Kremļa iespējamos nodomus, eksperts pievēršas Ziemeļatlantijas alianses izveides pirmsākumiem.
"Kad NATO pirmais ģenerālsekretārs lords Ismejs 1949. gadā formulēja alianses misiju, viņš sacīja, ka NATO ir nepieciešama, lai noturētu amerikāņus Eiropā, krievus – ārpus Eiropas, bet vāciešus – kontrolē. Tagad Putinam varētu būt sava formula Eiropas nākotnes kārtībai, jauns Krievijas redzējums par Eiropas drošību," uzskata Gorbačs.
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Analītiķa vērtējumā šīs ieceres būtība ir apgriezt līdzšinējo transatlantiskās drošības loģiku pilnīgi pretējā virzienā.
"Noturēt amerikāņus ārpus Eiropas, krievus – Eiropā, bet ukraiņus – Krievijas kontrolē vai tās sastāvā. Tās būtībā ir divas stratēģijas – līdzšinējā Rietumu un pašreizējā Krievijas stratēģija," rezumēja eksperts.
Krievijas un NATO karš – jaunākās ziņas
Laikraksts "El Mundo" vēstīja, ka agresorvalsts Krievija gatavo operāciju, kurā paredzēts ar trieciendroniem uzbrukt Spānijai, Francijai vai Itālijai. Dronus plānots palaist no tirdzniecības kuģiem starptautiskajos ūdeņos.
ASV izlūkdienesti esot ieguvuši informāciju par šiem Kremļa plāniem un nodevuši to vairāku Eiropas valstu valdībām. Savukārt Parīze, Madride un Roma saņēmušas atsevišķu brīdinājumu par iespējamu uzbrukuma gatavošanu kādai no šīm trim valstīm.
Slovākijas premjerministrs Roberts Fico paziņojis, ka daļa Rietumu politiķu it kā cenšas izprovocēt tiešu konfliktu starp NATO un Krieviju pēc tam, kad izgāzusies stratēģija, kuras mērķis bija panākt Maskavas sakāvi karā pret Ukrainu. Fico uzskata, ka Eiropa pašlaik ir tuvāk plaša mēroga karam nekā jebkad agrāk un šis karš varētu izplesties ārpus Ukrainas robežām.
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ASV izlūkdienesti pieļauj iespēju, ka agresorvalsts Krievija laikposmā no 2026. gada rudens līdz 2029. gadam varētu militāri uzbrukt kādai NATO dalībvalstij. Par to raksta izdevums "The Atlantic".
Savukārt Krievijas diktators Vladimirs Putins paziņojis, ka Krievijai it kā neesot agresīvu nodomu attiecībā pret Eiropu, un aicinājis citas valstis "dzīvot draudzīgi".