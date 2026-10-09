VIDEO: Spēcīgs tornado sasniedz Sicīlijas piekrasti un nodara pamatīgus postījumus
Itālijas salu Sicīliju skāruši divi spēcīgi virpuļviesuļi, kas izveidojušies virs jūras un vēlāk sasnieguši sauszemi. Dabas stihija nodarījusi postījumus salas rietumu daļā, īpaši Marsalas un Petrozīno apkārtnē. Bojātas ēkas, automašīnas, nodarīta skāde lauksaimniecības zemēm, bet divi cilvēki nogādāti slimnīcā.
Sociālajos tīklos ievietotajos video iemūžināta iespaidīgā dabas parādība. Tornado, kas sākotnēji izveidojušies virs ūdens, virzījušies uz krastu un nodarījuši postījumus piekrastes apdzīvotajās vietās.
Marsalā stihijas laikā bojāta kāda skola, savukārt Petrozīno spēcīgais vējš vienu automašīnu iesviedis gravā. Postījumi nodarīti arī citām ēkām, transportlīdzekļiem un lauksaimniecības zemēm. Zināms, ka divi cilvēki nogādāti slimnīcā, taču viņu veselības stāvoklis pagaidām nav zināms.
Virpuļviesuļi virs ūdens veidojas tad, kad atmosfērā rodas labvēlīgi apstākļi rotējošai gaisa plūsmai. Daļa šādu virpuļu izklīst, vēl atrodoties virs jūras, taču citi var sasniegt sauszemi. Šādos gadījumos spēcīgais vējš var bojāt ēkas, izgāzt kokus un pārvietot pat smagus priekšmetus.
Vidusjūras reģionā šādas dabas parādības nav retums , īpaši laikā, kad virs salīdzinoši silta jūras ūdens pārvietojas gaisa masas. Tomēr šoreiz Sicīliju skāruši tiešām nikni tornado.