Mercs nosoda bijušo Vācijas kancleru Šrēderu par dalību Putina dzimšanas dienas svinībās
Bijušā Vācijas kanclera Gerharda Šrēdera dalība Vladimira Putina dzimšanas dienas svinībās izraisījusi asu nosodījumu Berlīnē. Kanclers Frīdrihs Mercs šo rīcību nodēvējis par klaji amorālu, bet Šrēdera paša partijas vadība — par "pilnīgi nepieņemamu".
Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs paudis dziļu sašutumu par bijušā kanclera Šrēdera rīcību. "Putins ir atbildīgs par karu Ukrainā. Viņa pavēļu dēļ cilvēki piedzīvo neizmēramas ciešanas, civiliedzīvotāji iet bojā, ģiemenes tiek šķirtas, ir bojāgājušie un ievainotie," pauda Merca valdības pārstāvis. "Kanclers uzskata (…), ka Šrēdera kunga dalība šādās svinībās ir klaji amorāla."
Vizīte izraisīja kritiku arī paša Šrēdera pārstāvētajā Sociāldemokrātiskajā partijā (SPD). Partijas līdzpriekšsēdētājs Larss Klingbeils, kurš Merca vadītajā konservatīvo koalīcijā ieņem arī Vācijas finanšu ministra amatu, vizīti nosauca par "pilnīgi nepieņemamu", ņemot vērā Ukrainas iedzīvotājiem nodarītās ciešanas. Putinam ceturtdien apritēja 74 gadi. 82 gadus vecais Šrēders un viņa sieva Sojona Šrēdere-Kima, kura reizēm kārto viņa saziņu ar medijiem, uz žurnālistu jautājumiem nav atbildējusi.
Šrēders, kurš Vācijas kanclera amatā bija no 1998. līdz 2005. gadam, Vācijā un ārvalstīs ir izpelnījies kritiku par savām saitēm ar Krievijas uzņēmumiem un Putinu. Pēdējo 20 gadu laikā Šrēders ieņēmis vairākus augstus amatus Krievijas uzņēmumos, un saglabājis attiecības ar Putinu arī pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gadā.
Drīz pēc kanclera amata atstāšanas Šrēders kļuva par "Nord Stream" akcionāru komitejas priekšsēdētāju. Šo Krievijas giganta "Gazprom" vadīto gāzesvada projektu Baltijas jūrā Šrēders bija aktīvi atbalstījis jau kanclera amatā. Vēlāk viņš ieņēma augstus amatus arī Krievijas naftas uzņēmumā "Rosneft".
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Šā gada sākumā Putins paziņoja, ka sarunās par jaunu Eiropas drošības kārtību par vēlamo sarunu partneri uzskatītu Šrēderu. Eiropas Savienība un Merca valdība šo ideju nekavējoties noraidīja. Aizvadītajā nedēļā Šrēders pievienojās Krievijas mazumtirdzniecības uzņēmuma "Hyperglobus" padomei. Uzņēmums, kas atdalīts no Vācijas Globus Holding, Krievijā pārvalda vairāk nekā 20 lielveikalus.