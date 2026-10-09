Polijā pēc uzbrukumiem skolām un baumām par "asiņaino piektdienu" slēdz mācību iestādes
Pēc diviem vardarbīgiem uzbrukumiem izglītības iestādēm un sociālajos tīklos izplatītām baumām par jauniem apdraudējumiem Polijā piektdien, 9. oktobrī, būtiski pastiprināti drošības pasākumi. Dažās pašvaldībās atceltas mācības.
Sabiedrībā satraukumu par tā dēvēto "asiņaino piektdienu" izraisījušas baumas par iespējamu koordinētu uzbrukumu vilni skolās. Polijas varasiestādes gan norāda, ka līdz šim nav atrasti pierādījumi par organizētu, valsts mēroga uzbrukumu plānu vai internetā izplatītu vardarbības izaicinājumu, taču policija brīdina par iespējamiem atdarinātāju uzbrukumiem.
Trauksme valstī pieauga pēc diviem smagiem incidentiem Mazovijas vojevodistē. Trešdien, 7. oktobrī, Ostroļenkas profesionālajā skolā kāds 19 gadus vecs jaunietis uzbruka cilvēkiem ar mačeti, pirms tam klasē iemetot mugursomu ar sprādzienbīstamiem materiāliem. Uzbrukumā tika ievainoti desmit cilvēki, tostarp pats uzbrucējs, kurš šobrīd ir aizturēts un viņam izvirzītas apsūdzības.
Savukārt ceturtdien, 8. oktobrī, Leščidolas-Novinu ciema pamatskolā 15 gadus vecs bijušais audzēknis ar nazi sadūra trīs skolas darbiniekus. No gūtajiem ievainojumiem dzīvību zaudēja 37 gadus veca apkopēja, bet vēl divi cilvēki tika ievainoti.
Polijas premjerministrs Donalds Tusks norādījis, ka pusaudzis uzbrukuma laikā valkājis ķiveri ar kameru un, iespējams, vēlējies notikušo filmēt.
Reaģējot uz traģiskajiem notikumiem, vairākas Mazovijas vojevodistes pašvaldības piektdien atcēlušas klātienes mācības vai pārgājušas uz attālinātu mācību procesu. Viškovas pašvaldībā, kas atrodas netālu no otrā uzbrukuma vietas, slēgtas visas valsts un privātās pamatskolas, kā arī pirmsskolas izglītības iestādes. Arī atsevišķās citās pašvaldībās atceltas nodarbības vai vecāki aicināti bērnus atstāt mājās.
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Vienlaikus Polijas policija pastiprināti patrulē pie aptuveni 10 000 izglītības iestāžu, cenšoties novērst iespējamos apdraudējumus un mazināt sabiedrības satraukumu.
Saistībā ar draudiem skolām visā valstī policija ir aizturējusi vismaz desmit jauniešus. Viņu vidū ir kāds 13 gadus vecs zēns, kurš klases sarakstē publicējis naža attēlu un draudējis citiem skolēniem, kā arī citi pusaudži, kuri sociālajās platformās "TikTok" un "Facebook" izplatījuši vardarbīgus draudus.
Tusks ir sasaucis ārkārtas sanāksmi drošības situācijas apspriešanai. Varasiestādes pauž īpašas bažas, ka vardarbības slavināšana internetā un plaši izplatītās ziņas varētu mudināt citus jauniešus atdarināt uzbrucējus. Polijas amatpersonas aicina iedzīvotājus saglabāt mieru, pārbaudīt informāciju un neizplatīt nepārbaudītas ziņas, kas varētu vēl vairāk saasināt paniku.