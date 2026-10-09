Igaunijas ziemeļos izvietotas Lielbritānijas tālā rādiusa dronu sistēmas "Nyan"
Dislocētie Lielbritānijas karavīri Igaunijas ziemeļos esošajā Tapas militārajā bāzē izvietojuši bezpilota lidaparātu sistēmas "Nyan", kuru darbības rādiuss pārsniedz 250 kilometrus.
Lielbritānijas armijas pārstāve Melisa Terija norādijusi, ka sabiedrotie pavasarī mācībās "Kevadtorm" ("Pavasara vētra") uz Igauniju atveda dronus "Nyan", un kopš tā laika tos izmanto mācībās Igaunijā. ""Nyan" nodrošina Lielbritānijas armijai tālas darbības precīza trieciena spējas kā daļu no plašākām tālo triecienu spējām. Tas veidots, lai papildinātu esošās uguns atbalsta spējas un piedāvātu papildu iespējas cīņai pret mērķiem lielā attālumā," sacīja Terija.
Viņa pauda, ka "Nyan" uzlabo Lielbritānijas ieguldījumu NATO savaldīšanas un aizsardzības spējās un veicina jauno spēju labāku integrēšanu ar mērķēšanas, misijas plānošanas un digitālajām uguns vadības sistēmām. Operacionālās drošības apsvērumu dēļ briti neatklāj precīzu izmantoto sistēmu "Nyan" skaitu.
"Nyan" ir Lielbritānijā ražots tā sauktais "One Way Effector" jeb vienreizlietojamais drons, kura darbības rādiuss pārsniedz 250 kilometru. Terija piebilda, ka Lielbritānijas armija "Nyan" vajadzībām izmanto divas Igaunijā ražotas palaišanas sistēmas "Ely PL80" un "Threod CATA BT".
"Nyan" ražo aizsardzības uzņēmums "BAE Systems". Tas ir ar reaktīvo dzinēju darbināms drons ar 2,9 metru spārnu platumu, maksimālo pacelšanās svaru virs 75 kilogramiem un kravnesību zem 20 kilogramiem. Ražotāja sniegtā informācija liecina, ka tā lidojuma diapazons pārsniedz 250 kilometru, un tā ātrums ir aptuveni 220 kilometri stundā. Drons tiek palaists ar pneimatisko katapultu.
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Jūlijā Tallinā Igaunija un Lielbritānija parakstīja aizsardzības sadarbības rīcības plānu, kas izbeidza iepriekšējo bruņoto vienību koncepciju. Britu vienība, kas ieradās Igaunijā pirms desmit gadiem, bija balstīta uz kaujas tankiem "Challenger 2" un kājnieku kaujas mašīnām "Warrior". Jaunais risinājums ir vienība, kas ir aprīkota ar ļoti mobiliem transportlīdzekļiem, modernām ieroču sistēmām un droniem, kas īpaši izstrādāti, ņemot vērā Igaunijas operacionālo vidi.