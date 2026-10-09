Vīnē aizturēts ukraiņu žurnālists, kurš meklēja bijušo Ukrainas ģenerālprokuroru Ruslanu Kravčenko
Austrijas policija aizturējusi Ukrainas žurnālistu Mihailo Tkaču, izdevuma "Ukrainska Pravda" izmeklējošās žurnālistikas nodaļas vadītāju, kurš Vīnē pildīja redakcijas uzdevumu.
Izdevuma "Ukrainska Pravda" galvenā redaktore Sevgila Musajeva paziņojusi, ka izmeklējošās žurnālistikas nodaļas vadītājs Mihailo Tkačs pēc aizturēšanas Vīnē ir atbrīvots. Tomēr redakcijai joprojām nav izdevies ar viņu sazināties, savukārt operators Jaroslavs Bondarenko aizturēšanas laikā guvis ievainojumus.
Par to Musajeva pavēstījusi savā "Facebook" kontā.
"9. oktobrī plkst. 4.00… Mihailo Tkačs tika atbrīvots pēc vairāk nekā 12 stundu ilgas aizturēšanas Vīnē. Tomēr viņam joprojām nav atdotas saziņas ierīces, tāpēc redakcijai pašlaik nav iespējas ar viņu tieši sazināties. Mūsu kolēģis Jaroslavs Bondarenko aizturēšanas laikā guva ievainojumus un tika nogādāts slimnīcā. Policija viņu sāka pratināt tikai naktī," rakstīja Musajeva.
Pašlaik redakcijai nav zināms neviena žurnālista procesuālais statuss.
"Apsūdzības, kas mūsu kolēģiem tika izvirzītas aizturēšanas laikā, ir tādas, ar kādām redakcija līdz šim nekad nav saskārusies, un tās rada nopietnus jautājumus. Mēs sagaidām, ka Austrijas tiesībsargājošās iestādes izskaidros mūsu kolēģu aizturēšanas apstākļus, Jaroslava ievainošanas iemeslus un to, kāpēc abi tik ilgi tika aizturēti. Tāpat sagaidām skaidrojumu par viņu procesuālo statusu un saziņas ierīču atdošanu," norādīja Musajeva.
Viņa atgādināja, ka Tkačs jau iepriekš ticis aizturēts dažādās valstīs, pildot žurnālista pienākumus. Tomēr iepriekšējos gadījumos pēc apstākļu noskaidrošanas viņš ticis atbrīvots pusotras līdz divu stundu laikā.
"Šī ir pirmā reize, kad mūsu kolēģi aizturēti ilgāk par 12 stundām. Aizturēšanas ilgums, mūsu kolēģiem izvirzīto apsūdzību raksturs, Jaroslava ievainojums un tiešas saziņas trūkums ar Mihailo mums rada nopietnas bažas," uzsvēra Musajeva.
Iepriekš piektdienas rītā Ukrainas Ārlietu ministrija jau bija ziņojusi, ka iepriekšējā dienā Vīnē aizturētais "Ukrainska Pravda" žurnālists Mihailo Tkačs ir atbrīvots.
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Kas zināms par notikušo?
8. oktobrī kļuva zināms, ka "Ukrainska Pravda" izmeklējošās žurnālistikas nodaļas vadītājs Mihailo Tkačs aizturēts Vīnē, kur viņš pildīja redakcijas uzdevumu saistībā ar aizbēgušā bijušā Ukrainas ģenerālprokurora Ruslana Kravčenko meklēšanu.
Tkačs Austrijā atradās kopā ar kolēģi Jaroslavu Bondarenko.
Ukrainas vēstniecība Austrijā paziņoja, ka ir pieprasījusi Austrijas varasiestādēm paskaidrot Tkača aizturēšanas apstākļus Vīnē.
Vēlāk kļuva zināms, ka Ukrainas konsulam tika nodrošināta iespēja tikties ar Tkaču un ar viņu aprunāties.