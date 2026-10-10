ASV satricinājis studentes grupveida izvarošanas skandāls prestižā universitātē
Septiņi prestižās ASV Kornela universitātes studenti, iespējams, pirms diviem gadiem vairāku stundu garumā seksuāli izmantojuši kādu studiju biedreni. Toreiz sākto izmeklēšanu drīz vien izbeidza, taču tagad prokuratūra lietu atjaunojusi.
Zināja, bet neiejaucās
2024. gada 8. novembrī 20 gadus veca studente vērsās universitātes policijā, ziņojot, ka tikusi izvarota studentu brālības Chi Phi namā. Tiesas dokumentos viņas īstais vārds netiek atklāts — viņa tiek dēvēta par Džeinu Do.
Tiesas prasībā aprakstītā sarakste platformā „Snapchat” atklājusi šokējošu attieksmi pret jauno sievieti.
Naktī, kad, iespējams, notika uzbrukums, studentu brālības biedri apsprieda viņu tā, it kā viņa būtu pieejama ikvienam, kurš vēlas ar viņu pārgulēt. Viens no studentiem pārējiem ziņoja, ka augšstāvā atrodas sieviete, ar kuru var nodarboties ar seksu, nemaksājot. Kad cits jautāja, vai viņš arī var doties pie viņas, saņēma apstiprinošu atbildi.
Šajā sarakstē piedalījās 57 vīrieši. Lai gan viņi varēja lasīt ziņas par notiekošo, neviens nav mēģinājis iejaukties vai palīdzēt studentei.
Prokurors Metjū van Houtens ASV medijiem atzina, ka studentu sarakste bijusi rupja un vulgāra. Taču sākotnēji nolēma kriminālvajāšanu nesākt. Viņš norādīja uz pretrunām studentes sākotnējās liecībās un pierādījumu trūkumu, lai izvirzītu kriminālapsūdzības.
Sieviete vēršas tiesā
Studente pēc diviem gadiem iesniedza civilprasību pret septiņiem vīriešiem, studentu brālību un universitāti, pārmetot viņiem atbildību par notikušo un nepietiekamu rīcību, lai viņu aizsargātu. Lieta atkal nonāca prokuratūras uzmanības lokā. Cietušās advokāts viņas iepriekšējās pretrunīgās liecības skaidroja ar sievietes psiholoģisko stāvokli pēc piedzīvotā.
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"Pirmajās dienās pēc uzbrukuma Džeina Do bija apjukusi un nespēja pilnībā aptvert piedzīvotā šausmas. Viņa centās vienkārši izturēt šo laiku un pasargāt sevi,” skaidroja studentes advokāts.
Laikrakstam „The Sun” studente atzina: "Tas, ko piedzīvoju, bija briesmīgi un mani dziļi satricināja. Lai gan kopš tā laika pagājuši gandrīz divi gadi, es joprojām izjūtu notikušā sekas ik dienu un nakti."
Izvarošana, iespējams, ilga vairākas stundas
Saskaņā ar tiesā iesniegtajā prasībā pausto, studenti esot piedzirdījuši cietušo un iedevuši viņai ketamīnu - spēcīgas iedarbības vielu, kas var ietekmēt cilvēka apziņu un spēju pieņemt lēmumus. Pēc tam divi studenti esot viņu seksuāli izmantojuši, bet notikušo aprakstījuši brālības tērzētavā. Prasībā apgalvots, ka jauno sievieti kopumā izvarojuši septiņi vīrieši.
Universitātē veikta izmeklēšana
Vairāki no prasībā minētajiem vīriešiem noraidījuši viņiem izteiktos pārmetumus. Kriminālapsūdzības nevienam no septiņiem vīriešiem līdz šim nav izvirzītas, taču septembrī iesniegtā civilprasība atkal pievērsusi uzmanību notikušajam un universitātes rīcībai pēc studentes ziņojuma.
Kornela universitāte veikusi iekšējo izmeklēšanu, kuras laikā uzklausīti iesaistītie studenti. Dažiem no viņiem piemēroti disciplinārsodi, tostarp izslēgšana no augstskolas. Savukārt studentu brālības Chi Phi Kornela universitātes nodaļa oficiāli likvidēta.
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Skandāls izraisījis protestus
Šis gadījums izraisījis plašu rezonansi ASV un licis no jauna uzdot jautājumus par to, kā universitātes reaģē uz ziņojumiem par seksuālu vardarbību un cik efektīvi spēj aizsargāt studentus. 8. oktobrī Vašingtonā pie Baltā nama notika demonstrācija pret seksuālo vardarbību. Protesta dalībnieki pieprasīja pievērst lielāku uzmanību seksuālās vardarbības problēmai. Šī akcija bija daļa no plašākiem protestiem ASV, kas tika rīkoti pēc ziņām par studentes izvarošanu, kurās iesaistīti Kornela universitātes studenti.
Pirmā tiesas sēde šajā lietā paredzēta 23. oktobrī.