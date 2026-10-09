Eiropā aizturēts viens no galvenajiem Putina propagandistiem, pie viņa atrasti droni un sarežģīta digitālā tehnika
Melnkalnē aizturēts Krievijas propagandas kanāla "Rybar" veidotājs Mihails Zvinčuks, viņa sieva Valērija un vēl trīs ar viņiem saistītas personas.
Operācija notika 9. oktobra rītā Melnkalnes pilsētā Risanā, piedaloties policijai un Melnkalnes Nacionālās drošības aģentūrai. Grupa aizturēta viesnīcā "Mövenpick Hotel & Residences Teuta Kotor Bay". Tiek ziņots, ka viņu numurā atrasti droni, sarežģīta digitālā tehnika un elektroniskās ierīces. Pašlaik saistībā ar aizturētajām personām tiek veiktas procesuālās darbības.
Kā vēsta Melnkalnes medijs "Vijesti", valsts specdienesti par Zvinčuka ierašanos Melnkalnē zinājuši jau iepriekš. Pēc viņa ierašanās valstī specdienesti vairākas dienas viņu novērojuši.
Saskaņā ar Melnkalnes plašsaziņas līdzekļu sniegto informāciju tiesībsargājošo iestāžu darbības notikušas izmeklēšanas ietvaros par Krievijas hibrīdagresiju. Likumsargi pārbauda ar prokremliskas propagandas izplatīšanu saistīta tīkla darbību.
Mihails Zvinčuks ir bijušais Krievijas Aizsardzības ministrijas preses dienesta darbinieks. Kopā ar kolēģi Denisu Ščukinu viņš izveidoja "Telegram" kanālu "Rybar", kuram pašlaik ir vairāk nekā 1,5 miljoni abonentu. Kā vēsta izdevums "The Bell", kanāla finansēšanā palīdzējis Krievijas algotņu grupējuma "Vagner" dibinātājs Jevgeņijs Prigožins.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Krievijas propagandas kanāla "Rybar" pārstāvji apstiprinājuši, ka tā dibinātājs Mihails Zvinčuks kopā ar citiem Krievijas pilsoņiem aizturēts Melnkalnē. Kanāla komanda apgalvo, ka aizturētie valstī uzturējušies likumīgi, noliedz jebkādus vietējo likumu pārkāpumus un norāda, ka sazinās ar Krievijas Ārlietu ministriju, lai panāktu viņu atbrīvošanu.
Kā vēsta Krievijas medijs "SHOT", Zvinčuks, viņa sieva un vēl trīs personas nogādātas policijas iecirknī Kotorā, kur tiek nopratinātas.
Krievijas mediji, atsaucoties uz Melnkalnes plašsaziņas līdzekļu ziņām, vēsta, ka Zvinčuks aizturēts saistībā ar video materiālu filmēšanu, kuru mērķis esot bijis negatīvā gaismā atspoguļot Melnkalnes integrāciju Eiropas Savienībā.
"Rybar" ir viens no pazīstamākajiem Krievijas karu atbalstošajiem "Telegram" kanāliem, kas regulāri publicē militārās situācijas apskatus un materiālus par Krievijas karu pret Ukrainu.
Lielbritānijas varasiestādes apgalvo, ka šī tīkla darbību daļēji koordinē Krievijas prezidenta administrācija, tas saņem finansējumu no valsts korporācijas "Rosteh" un sadarbojas ar Krievijas specdienestu pārstāvjiem.
Zvinčukam noteiktas Lielbritānijas sankcijas, savukārt ASV Valsts departaments tur aizdomās projektu "Rybar" par iejaukšanos ASV vēlēšanās.
ASV Valsts departaments programmas "Rewards for Justice" ("Atlīdzība par taisnīgumu") ietvaros piedāvā atlīdzību līdz 10 miljoniem ASV dolāru par informāciju, kas palīdzētu identificēt vai atrast ārvalstu personas, kuras iesaistītas ASV vēlēšanu ietekmēšanā, tostarp ar projektu "Rybar" iespējami saistītas personas, vai palīdzētu novērst šādas darbības.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Čehijas tiesībsargājošās iestādes aizturēja un nopratināja ar "Rybar" saistītos Krievijas pilsoņus Vitāliju Čaščuhinu un Igoru Dolmatovu, kā arī lika viņiem atstāt valsti.