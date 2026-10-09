Nobela Miera prēmija piešķirta Dienvidāfrikas juristei Navanetemai "Navi" Pilajai
Foto: AFP/Scanpix
Nobela Miera prēmija piešķirta Dienvidāfrikas juristei Navanetemai "Navi" Pilajai.
Pasaulē

Nobela Miera prēmija piešķirta Dienvidāfrikas juristei Navanetemai "Navi" Pilajai

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Šī gada Nobela Miera prēmija piektdien piešķirta Dienvidāfrikas juristei Navanetemai "Navi" Pilajai par viņas pūliņiem miera un starptautisko tiesību labā, paziņojusi Norvēģijas Nobela komiteja.

Nobela Miera prēmija piešķirta Dienvidāfrikas juri...

Pilaja vadīja Ruandas genocīda tribunālu un nodrošināja, ka atbildīgie par kara noziegumiem, noziegumiem pret cilvēci un genocīdu tiek saukti tiesas priekšā, norādīja Nobela komitejas priekšsēdētājs Jergens Vatne Fridness.

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