Nobela Miera prēmija piešķirta Dienvidāfrikas juristei Navanetemai "Navi" Pilajai.
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Šodien 12:33
Nobela Miera prēmija piešķirta Dienvidāfrikas juristei Navanetemai "Navi" Pilajai
Šī gada Nobela Miera prēmija piektdien piešķirta Dienvidāfrikas juristei Navanetemai "Navi" Pilajai par viņas pūliņiem miera un starptautisko tiesību labā, paziņojusi Norvēģijas Nobela komiteja.
Pilaja vadīja Ruandas genocīda tribunālu un nodrošināja, ka atbildīgie par kara noziegumiem, noziegumiem pret cilvēci un genocīdu tiek saukti tiesas priekšā, norādīja Nobela komitejas priekšsēdētājs Jergens Vatne Fridness.