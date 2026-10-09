"Zara" atkal skandāla centrā - sašutumu izraisījis Halovīna kostīms bērniem
Spānijas modes mazumtirdzniecības milzis "Zara" oktobra sākumā nonācis starptautiska skandāla centrā un steidzami atsaucis no tirdzniecības bērnu Halovīna tērpu, kas vizuāli ļoti atgādinājis Otrā pasaules kara nacistu koncentrācijas nometņu ieslodzīto formas.
Prece, kas tika tirgota ar nosaukumu "Halovīna līgavaiņa kostīms", Eiropas tirgū maksāja aptuveni 39,99 eiro.
Disfraz del Holocausto? Zara en el ojo del huracán por un polémico diseño para Halloween. Usuarios han comparado con los uniformes impuestos a las víctimas del campo de concentración de Auschwitz, anexionada por Alemania, en la segunda guerra mundial. https://t.co/KYJ3lTm1cf— Chikistrakiz (@chikistrakiz) October 3, 2026
Lai gan atsevišķi modes analītiķi pieļāva, ka dizains varētu būt neveiksmīgs mēģinājums atdarināt tēlu no populārās šausmu komēdijas „Bītldžūss” (Beetlejuice), sabiedrības sašutumu izraisīja konkrētas apģērba detaļas. Tērpa audums izskatījās novalkāts, bet dekoratīvās šuves un baltie ielāpi vēl vairāk pastiprināja asociācijas ar koncentrācijas nometņu ieslodzīto apģērbu.
Skandāls strauji izplatījās sociālajā platformā „X”, un kostīms izpelnījās arī starptautisku ebreju organizāciju nosodījumu. 3. oktobrī „Zara” izņēma šo preci no tirdzniecības. Uzņēmums atvainojās par sašutumu, ko kostīms bija izraisījis, un paziņoja, ka tas tiek izņemts no pārdošanas. Tomēr „Zara” nepaskaidroja, kā šāds dizains tika apstiprināts un kā tas nonāca pārdošanā.
Šī nav pirmā reize, kad „Zara” saņēmusi kritiku apģērbu dizaina dēļ. 2014. gadā uzņēmums atsauca bērniem paredzētu svītrainu kreklu ar dzeltenu sešstaru zvaigzni uz krūtīm, kas raisīja asociācijas ar Dāvida zvaigzni — simbolu, kuru nacistiskā Vācija Otrā pasaules kara laikā piespieda ebrejiem nēsāt kā atšķirības zīmi. Uzņēmums atvainojās un paskaidroja, ka dizains radīts, iedvesmojoties no vesternu filmām.
Savukārt 2007. gadā „Zara” izņēma no tirdzniecības somiņu kolekciju pēc tam, kad vienam no modeļiem tika pamanīts zaļš izšūts simbols, kas atgādināja svastiku. Uzņēmums toreiz skaidroja, ka somiņas ražojis piegādātājs Indijā un ka šis simbols nebija iekļauts sākotnēji apstiprinātajā dizainā.