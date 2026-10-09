Tiešraidē demonstrēs nāvessoda izpildi ASV karavīram
ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets paziņojis, ka amerikāņu karavīra Nidala Hasana nāvessoda izpilde būs publiska.
Nidals Hasans 2009. gadā Teksasas štata Fortūdas militārajā bāzē nogalināja 13 cilvēkus. Pēc Hegseta teiktā, publiska nāvessoda izpilde ir nepieciešama, jo "cilvēkiem ir jāsaprot, ka par šādu rīcību iestājas nopietnas sekas".
Pentagona pārstāvis telekanālam "CBS News' pavēstīja, ka ASV bruņotie spēki plāno nāvessoda izpildi translēt tiešraidē.
Nāvessodu paredzēts izpildīt 3. decembrī. Nidals Hasans tiks nošauts Fortūdas militārajā bāzē. Tā būs pirmā reize kopš Otrā pasaules kara, kad ASV karavīram nāvessods tiks izpildīts nošaujot.
Militārais psihiatrs majors Nidals Maliks Hasans 2009. gadā Fortūdas militārajā bāzē Teksasā nošāva 13 dienesta biedrus un ievainoja vēl 32 cilvēkus. Tas notika dažas nedēļas pirms viņu nosūtīšanas uz Afganistānu. Tiesā Hasans, kurš ir musulmanis, paziņoja, ka rīkojies ideoloģisku motīvu vadīts.
Nāvessods viņam tika piespriests 2013. gadā. Savukārt 2026. gada 6. oktobrī ASV prezidents Donalds Tramps atļāva nāvessoda izpildi. Aizturēšanas laikā Hasans tika ievainots, un viņa ķermenis ir daļēji paralizēts.