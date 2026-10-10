Irkutskā mirušās laborantes māte noliedz, ka meita būtu saplēsusi mēģeni: "Es zinu patiesību"
Pieaugot šaubām par Krievijas varasiestāžu oficiālo notikušā versiju, Maskava tiek aicināta atklāt plašāku informāciju par iespējamo mēra uzliesmojumu. Krievijā mirušās zinātnieces māte noliedz, ka mēra baktērijas būtu izkļuvušas no saplēstas mēģenes.
Krievijas zinātnieces, kura mirusi apstākļos, kas raisījuši aizdomas par iespējamu inficēšanos ar mēri laboratorijā, māte apstrīdējusi ziņas, ka viņas meita inficējusies, saplēšot mēģeni ar mēra baktērijām, vēsta "The Telegraph".
28 gadus vecā Darja Šipilova, kura strādāja par laboranti Sibīrijas Pretmēra pētniecības institūtā Irkutskā, nomira 2. oktobra agrā rītā pēc nogādāšanas slimnīcā netālajā Šelehovas pilsētā.
Viņas nāves apstākļi joprojām ir neskaidri. Vietējās amatpersonas un valdību atbalstošie mediji vēlāk dzēstos ierakstos viņas nāvi bija saistījuši ar inficēšanos ar mēri. Kremlis šos apgalvojumus noraidījis un noliedzis, ka būtu ieviesti pretmēra pasākumi.
Trešdien Pasaules Veselības organizācija (PVO) pieprasīja Krievijai sniegt atbildes uz jautājumiem par ziņām saistībā ar otru, pagaidām neapstiprinātu mēra saslimšanas gadījumu Sibīrijā, kā arī atklāt plašāku informāciju par Šipilovas nāvi.
Zinātnieces māte Svetlana Šipilova, kura pati ir medicīnas darbiniece, Krievijas izdevumam "Glubina" paziņoja, ka netic publiskajā telpā izplatītajai versijai par meitas nāves apstākļiem.
"Es zinu patiesību," viņa sacīja. "Man nākas atvairīt muļķīgus paziņas, kuri tam visam noticējuši. Gudrie, protams, tam nenoticēja."
"Pat ne visi medicīnas speciālisti saprot, ka šādu mēģeni nav iespējams saplēst," viņa turpināja. "Pat tad, ja to mestu pret sienu. Tikai cilvēks bez jebkādām zināšanām varētu kaut ko tādu apgalvot."
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"Pat teorētiski nav iespējams ne izliet tās saturu, ne saplēst pašu mēģeni – tās ir tik labi aizsargātas."
Sarunā ar žurnālistiem sieviete arī paziņoja: "Viņi vienkārši ļāva manai meitai nomirt."
Ko vēsta vietējie mediji un laborantes draugi
Lai gan amatpersonas šīs ziņas nav publiski apstiprinājušas, vietējos medijos plaši izplatījusies informācija, ka Šipilova inficējusies ar plaušu mēri pēc tam, kad laboratorijā notikuša negadījuma dēļ nonākusi saskarē ar ļoti lipīgo slimības ierosinātāju.
Irkutskā strādājošais žurnālists Pāvels Stepanovs un citi apgalvojuši, ka zinātniece pēc mēģenes ar nāvējošo patogēnu saplēšanas esot "noklusējusi notikušo".
Saskaņā ar neapstiprinātām ziņām aptuveni 200 cilvēku, kuri varētu būt nonākuši saskarē ar inficēto, tika ievietoti karantīnā. Bažījoties par iespējamu mēra izplatīšanos, vairākās slimnīcās esot ieviesti ierobežojumi, bet pētniecības institūts pilnībā slēgts.
Arī Šipilovas draugi apšaubījuši ziņas, ka viņa būtu saplēsusi mēģeni un pēc tam kontaktējusies ar citiem cilvēkiem. Viņi par to stāstījuši vietējam izdevumam "People of Baikal", kuru Krievijas varasiestādes neatkarīgās žurnālistikas dēļ pasludinājušas par "ārvalstu aģentu".
"Viņi ir izvazājuši viņas vārdu pa dubļiem, pat nenoskaidrojot, kas īsti notika," sacīja kāda bijusī skolasbiedrene.
"Es nespēju savienot šo stāstu ar Dašu [Darju], kuru pazinu," atzina cita draudzene. "It kā viņi runātu par pavisam citu cilvēku. Zinot, cik viņa bija centīga un atbildīga, man tas vienkārši nešķiet ticami."
"Daša bija patiešām gudra," izdevumam pastāstīja kāda paziņa, kura studējusi tajā pašā fakultātē. "No mūsu fakultātes tikai retais tiek strādāt Pretmēra institūtā... Tā ir nopietna iestāde. Tur pret visu izturas ļoti atbildīgi, un tur ir droši."
Tikmēr pieaug starptautiskais spiediens uz Krieviju, pieprasot nodrošināt lielāku atklātību par laboratorijas darbinieces nāves apstākļiem.
Krievijas patērētāju tiesību aizsardzības un sabiedrības veselības uzraudzības dienests "Rospotrebnadzor" apgalvojis, ka Šipilova mirusi no "nezināmas etioloģijas pneimonijas".
Savukārt Burjatijas Republikas vadītājs paziņojis, ka sieviete mirusi no mēra, bet vairāku tuvumā esošo pilsētu varasiestādes brīdinājušas iedzīvotājus atturēties no braucieniem uz Šelehovu.
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Pasaules reakcija
Pasaules Veselības organizācijas (PVO) ģenerāldirektors Tedross Adhanoms Gebrejesuss paziņoja: "PVO ir pieprasījusi papildu informāciju, lai noskaidrotu smagās pneimonijas cēloni, identificētu slimības ierosinātāju, kura dēļ tika ieviesti sabiedrības veselības aizsardzības pasākumi, kā arī pārbaudītu medijos izskanējušās ziņas par otru darbinieku, kuram konstatēta nezināmas izcelsmes pneimonija."
Atbildot uz PVO pieprasījumu, Krievijas veselības uzraudzības dienests paziņoja, ka ir nosūtījis organizācijai informāciju par situāciju Irkutskā.
Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs aicināja piesardzīgi izturēties pret mediju ziņām un neuzskatīt tās par drošu informācijas avotu par notiekošo.
Trešdien ASV oficiāli nosūtīja Krievijai konfidenciālu diplomātisko notu jeb demaršu, brīdinot, ka informācijas nesniegšana par iespējamo slimības uzliesmojumu būtu Maskavas starptautisko saistību pārkāpums sabiedrības veselības aizsardzības jomā.
Kad žurnālisti Baltajā namā Donaldam Trampam jautāja, vai viņš par šo jautājumu ir runājis ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, ASV prezidents atbildēja: "Man pavisam drīz ir ieplānota telefonsaruna. Pagaidām mēs risinām ļoti intensīvas sarunas."
Tomēr dažas stundas vēlāk Kremlis paziņoja, ka konkrēta vienošanās par Trampa un Putina telefonsarunu nav panākta. Putins trešdien atzīmēja savu 74. dzimšanas dienu.
Otrdien, viesojoties Islandē, ASV valsts sekretārs Marko Rubio aicināja Maskavu būt "atklātai" pēc tam, kad Krievijas varasiestādes noliedza pretmēra pasākumu ieviešanu iespējamā slimības uzliesmojuma ierobežošanai.
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"Mēs tam ļoti rūpīgi sekojam līdzi, stundu pēc stundas," sacīja Rubio. "Es uzskatu, ka Krievijas pienākums ir sniegt pasaulei plašāku informāciju."
Trešdien ASV Valsts departamenta pārstāvis paziņoja, ka šis pieprasījums ir oficiāli noformēts.
"Mēs esam oficiāli pieprasījuši Krievijas valdībai papildu informāciju. Tāpat mēs uzturam oficiālu saziņu ar citām pasaules valstīm, lai apmainītos ar informāciju," sacīja departamenta pārstāvis.
Arī Eiropas Savienība aicināja Krieviju "savlaicīgi un pārredzami sniegt informāciju" par laboratorijas darbinieces nāvi.
Trešdien Mongolijas valdība paziņoja, ka uz robežas ar Krieviju ieviesīs pastiprinātus veselības uzraudzības pasākumus. Iepriekš četras Centrālāzijas valstis jau bija pastiprinājušas epidemioloģisko kontroli un sabiedrības veselības aizsardzības pasākumus uz savām robežām.
Savukārt Krievijas patērētāju tiesību aizsardzības un sabiedrības veselības uzraudzības dienests "Rospotrebnadzor" trešdien uzstāja, ka iedzīvotājiem nepastāv epidēmijas risks.
Dienests apgalvoja, ka mirušās laboratorijas darbinieces kontaktpersonu medicīniskajā novērošanā un laboratoriskajās pārbaudēs nav konstatētas ne infekcijas pazīmes, ne bīstami slimību ierosinātāji.
"Mēs visi ar viņu esam kontaktējušies"
"Profilaktiskie un pretepidēmijas pasākumi ir īstenoti pilnā apjomā, un Irkutskas pilsētas un Irkutskas apgabala iedzīvotājiem nepastāv epidēmijas risks," teikts Krievijas veselības uzraudzības dienesta "Rospotrebnadzor" paziņojumā.
Tomēr vietējie iedzīvotāji situāciju raksturo citādi. Viņi pauž neapmierinātību ar varasiestāžu sniegtās informācijas trūkumu un uzskata, ka ieviestie drošības pasākumi nav pietiekami.
Mirušās zinātnieces kaimiņi izdevumam "People of Baikal" pastāstīja, ka ir noraizējušies, jo vietējās varasiestādes nav ieradušās pie viņiem, lai paņemtu analīžu paraugus. Tā vietā iedzīvotājiem vienkārši ieteikts vērsties pie ārsta, ja parādās saslimšanas simptomi.
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"Mēs esam šokēti, ka mūs nav ievietojuši karantīnā," sacīja kāds kaimiņš. "Mēs visi ar viņu esam kontaktējušies. Iespējams, mums nemaz nevajadzētu iet uz darbu."
Daudzdzīvokļu ēka, kurā dzīvoja Šipilova, dezinficēta vismaz trīs reizes. Tomēr kāda darbiniece, kura veica dezinfekciju un apgalvoja, ka viņu nosūtījis "Rospotrebnadzor", iedzīvotājiem esot paskaidrojusi, ka šie pasākumi tiek veikti prusaku apkarošanai.
Pagaidām nav skaidrs, cik cilvēku joprojām atrodas karantīnā. Tomēr ziņu portāls "Siberia.Realities" vēstīja, ka Pretmēra pētniecības institūtā noteikta karantīna un darbinieki spiesti nakšņot uz krēsliem un grīdas.
Tikmēr iedzīvotāji internetā publicējuši video un fotogrāfijas pēc tam, kad, ierodoties kādā Irkutskas dzemdību namā, viņiem lūgts aizpildīt veselības pārbaudes anketu saistībā ar "mēri".
Kā vēsta Krievijas neatkarīgais izdevums "Verstka", meklēšanas vaicājumu skaits ar vārdu "чума" (krievu valodā – mēris) platformā "Google" salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi pieaudzis par 5000%.
Savukārt interneta tirdzniecības platformās "Ozon" un "Wildberries" pieprasījums pēc respiratoriem nedēļas laikā dubultojies.
"Verstka" arī noskaidrojusi, ka strauji pieaugusi interese par Helovīna kostīmiem, kuros attēlots tā dēvētais mēra ārsts.