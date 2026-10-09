Vecāki ar mākslīgā intelekta palīdzību apstrādā bērnu foto, pat nenojaušot par riskiem
Katru gadu skolās notiek tradicionālā fotografēšanās - top klašu kopbildes, individuālie portreti un fotogrāfijas kopā ar draugiem. Šīs bildes ar laiku kļūst par daļu no atmiņām par skolas laiku, ļaujot pēc daudziem gadiem atcerēties gan klasesbiedrus, gan pašiem sevi tādus, kādi bijām toreiz. Tomēr pēdējā laikā parādījusies jauna tendence, kas var radīt neparedzētus riskus.
Parādījusies jauna tendence
Tehnoloģiju attīstība ir radījusi iespēju iegūt profesionālus attēlus, par tiem nesamaksājot. Atliek vien augšupielādēt fotogrāfiju mākslīgā intelekta rīkā un lūgt noņemt ūdenszīmi, kas paredzēta attēla aizsardzībai pret neatļautu izmantošanu, vēsta BBC.
Velsas fotogrāfs Ians Gilberts, uzņēmuma "Emotion Picture Photography" dibinātājs, stāsta, ka ir dzirdējis vecākus apspriežam, kā ar mākslīgā intelekta palīdzību noņemt fotogrāfijām ūdenszīmes, lai par attēliem nebūtu jāmaksā. Daži par to pat lepojas, neapzinoties, kādas sekas šādai rīcībai var būt.
"Tas ir tas pats, kas ieiet veikalā, noņemt precei drošības birku un aiziet, par to nesamaksājot," uzskata fotogrāfs.
Pēc Gilberta teiktā, problēma kļūst arvien nopietnāka. Viņš novērojis, ka aptuveni ceturtā daļa izsūtīto fotogrāfiju tiek saglabātas ar ekrānuzņēmuma palīdzību un pēc tam izmantotas mākslīgā intelekta rīkos, lai likvidētu ūdenszīmi.
Gilberts arī atzīst, ka meklēt veidus, kā aizsargāt attēlus pret šādu izmantošanu, kļūst arvien grūtāk.
Viņa uzņēmums apsver tehnoloģiskus risinājumus, tostarp kustīgu elementu izmantošanu attēlu priekšskatījumos, lai apgrūtinātu to kopēšanu.
Līdzīgu pieredzi apraksta arī citi fotogrāfi. Viktorija Veltone, kura strādā ar 15 skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm Somersetas grāfistē, norāda, ka vecāki arvien biežāk izmanto mākslīgo intelektu, lai iegūtu attēlus bez samaksas.
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Viņa uzsver, ka šādi cilvēki var pakļaut bērnus nevajadzīgam riskam. "Mani sadusmo jau pati doma, ka kāds bērna fotogrāfiju ievieto mākslīgā intelekta sistēmā. Mēs nezinām, kur šis attēls nonāk,” viņa saka.
Bērnu fotogrāfijas var nonākt nezināmās rokās
Eksperti uzsver, ka bērnu attēlu augšupielāde mākslīgā intelekta sistēmās var radīt arī privātuma un drošības riskus.
Kārdifas Tehnoloģiju skolas datorzinātņu pasniedzējs Saimons Torns aicina cilvēkus rūpīgi pārdomāt, pirms tie digitālajos rīkos ievieto fotogrāfijas, kurās iespējams atpazīt konkrētu personu.
"Tā ir ļoti slikta ideja un rada ievērojamu risku,” viņš brīdina.
Pēc eksperta teiktā, nav vienmēr skaidrs, cik ilgi attēli tiek glabāti, kā tie tiek apstrādāti un vai tos izmanto citiem mērķiem. Pastāv iespēja, ka dati var noplūst internetā vai fotogrāfijas var tikt izmantotas turpmāko mākslīgā intelekta modeļu apmācībai. Atsevišķos gadījumos attēli var pat tikt pārdoti.
Papildu bažas rada situācijas, kad fotogrāfijā redzami arī citi bērni. Viņu vecāki var pat nezināt, ka bērna attēls ir augšupielādēts mākslīgā intelekta sistēmā.
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Torns min gadījumu, kad kāds bērns slimības dēļ nevarēja piedalīties skolas fotografēšanā, tāpēc vecāki vēlāk izmantoja mākslīgo intelektu, lai bērnu pievienotu kopbildei.
Eksperts saprot, kāpēc ģimene tā rīkojusies, tomēr uzsver, ka šāda attēlu pārveidošana un augšupielāde var radīt reālus privātuma un bērnu aizsardzības riskus.
Ūdenszīmes noņemšana var pārkāpt autortiesības
Ūdenszīmes noņemšana, lai attēlu izmantotu bez atļaujas un samaksas, var būt autortiesību pārkāpums. Fotogrāfa tiesības šādā gadījumā var ietvert iespēju vērsties tiesā, pieprasīt attēla turpmākas izmantošanas aizliegumu un kompensāciju par zaudētajiem ienākumiem, kā arī juridisko izdevumu atlīdzināšanu.
Tomēr tiesvedība ir dārga, tāpēc daudzi fotogrāfi ir spiesti paļauties uz klientu godprātību. Laiks un nauda, kas būtu jāvelta juridiskām cīņām, citādi tiktu izmantoti viņu tiešajam darbam.
Torns uzskata, ka šī problēma atklāj plašāku sabiedrības izpratnes trūkumu par mākslīgo intelektu. Cilvēkiem ir nepieciešamas zināšanas ne tikai par to, ko šīs tehnoloģijas spēj paveikt, bet arī par to, kas var notikt ar informāciju, kuru viņi tajās ievieto.