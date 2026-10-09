Francija sola nosūtīt uz skolām 3000 skolotāju aizvietotājus
Francijas izglītības ministrs Eduārs Žefrē ceturtdien solīja nosūtīt 3000 skolotāju aizvietotājus uz tām vidusskolām, kurām visvairāk trūkst darbinieku, reaģējot uz desmitiem tūkstošu cilvēku piedalīšanos vidusskolu audzēkņu protestos.
Skolēni vairāk nekā nedēļu ir bloķējuši simtiem vidusskolu ieejas, un protesti reizēm izvērtušies vardarbīgās sadursmēs ar nemieru apspiešanas policiju.
Liceju audzēkņi, kas pārsvarā ir vecumā no 15 līdz 18 gadiem, protestē pret skolotāju trūkumu, pārslogotiem mācību grafikiem, nolietotām klašu telpām un ēkām, kas ir nepiemērotas mācībām lielā karstumā.
Mēģinot mazināt viņu sašutumu, Žefrē ceturtdienas vakara ziņās sacīja, ka tuvākajās dienās tiks nosūtīti skolotāju aizvietotāji, lai aizstātu prombūtnē esošos darbiniekus 114 no aptuveni 3700 vissmagākajā situācijā esošajām skolām.
Iekšlietu ministrija paziņoja, ka protestos visā valstī piedalījušies 71,5 tūkstoši cilvēku, pārsvarā ārpus viņu skolām, un policija aizturējusi vairāk nekā 500 cilvēku.