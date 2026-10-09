Ieroču pārbaude beidzas traģiski: Vācijā nošauti divi pašvaldības darbinieki
Vācijas dienvidos Bavārijas federālajā zemē ceturtdien nošauti divi pašvaldības darbinieki šaujamieroču rutīnas pārbaudes laikā, paziņoja policija.
Uguni pēcpusdienā atklāja aizdomās turētais, kurš pēc tam ieslēdzās mājā Berngavas pilsētā un tur atradās vairākas stundas. Policija piektdienas rītā paziņoja, ka ir aizturējusi 60 gadus veco vīrieti, kurš aizturēšanas laikā tika viegli sašauts kājā.
Policija sākotnēji ziņoja, ka 45 gadus vecs Neimarktas apriņķa administrācijas darbinieks tika nāvējoši ievainots. Policijas preses sekretārs vēlāk apstiprināja, ka ir mirusi arī šī darbinieka kolēģe 54 gadu vecumā, kas pēc sākotnējām ziņām bija nopietni ievainota.
"Mēs pieņemam, ka viņa nomira uzreiz, kad tika raidīti šāvieni," sacīja policijas preses sekretārs, atsaucoties uz apstākļiem, kādos tika atrasts viņas līķis.
Pašvaldības darbinieces līķis tika aizvākts no mājas, kur turpināja uzturēties aizdomās turētais. Policija pa telefonu kontaktējās ar aizdomās turēto un saziņa notika abos virzienos.
Pašvaldības darbinieki bija ieradušies veikt šī vīrieša šaujamieroču pārbaudi, tostarp pārbaudīt, vai tie tiek uzglabāti atbilstoši noteikumiem. Pārbaudei nebija mērķa konfiscēt ieročus, un vēl nav noskaidrots, kāpēc vīrietis atklāja uguni.