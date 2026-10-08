Tramps sola pagaidām atturēties no uzbrukumiem Irānai – kas notiks pēc vēlēšanām?
Foto: scanpix
ASV prezidents Donalds Tramps.
Pasaulē

Tramps sola pagaidām atturēties no uzbrukumiem Irānai - kas notiks pēc vēlēšanām?

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien paziņoja, ka viņš nedos rīkojumu atsākt militāros uzbrukumus Irānai pirms ASV Kongresa vidustermiņa vēlēšanām 3. novembrī.

Tramps sola pagaidām atturēties no uzbrukumiem Irā...

Tramps bija devis mājienu, ka ir pārliecināts, ka kara iznākums varētu kļūt skaidrs dienās pirms vai pēc vēlēšanām, vienlaikus norādot, ka joprojām ir atvērts iespējamai pilna mēroga militāro operāciju atsākšanai pret Irānu.

Taču Tramps ceturtdien savā sociālajā tīklā paziņoja, ka ASV "nekādā gadījumā neuzbruks Irānai pirms vidustermiņa vēlēšanām, kas ASV notiks 3. novembrī".

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