Pēc gadu desmitiem ilguša konflikta vēsturisks pavērsiens: PKK paziņo par visu kaujinieku izvešanu no Turcijas
Aizliegtā Kurdistānas Strādnieku partija (PKK) paziņojusi par bruņoto spēku pilnīgu izvešanu no Turcijas, aicinot Turcijas valdību turpināt miera procesu.
PKK paziņoja par savu izformēšanu 2025. gada maijā pēc ieslodzītā PKK dibinātāja Abdulas Edžalana aicinājuma, tādējādi izbeidzot gadu desmitiem ilgušo sacelšanos pret Turcijas valsti. Tolaik tika pieņemts lēmums likvidēt PKK organizatorisko struktūru un izbeigt bruņoto cīņu.
PKK ir atzīta par teroristisku organizāciju gan Turcijā, gan Eiropas Savienībā (ES) un Savienotajās Valstīs.
Šī gada augustā Turcijas parlaments pieņēma likumprojektu, kas paredz ierobežotu amnestiju bijušajiem PKK kaujiniekiem. Tomēr amnestiju varēs piemērot tikai tad, kad drošības iestādes būs apstiprinājušas PKK un tai piederīgo grupu likvidēšanu un atbruņošanos. To jāapstiprina Nacionālajā drošības padomē un tas jāpublicē oficiālajā laikrakstā.
PKK pieprasīja, lai šo procesu vadītu Edžalans, kurš kopš 1999. gada atrodas cietumā.
PKK kritizē Turcijas valdību par nepietiekamu iesaistīšanos miera procesā. PKK vadība paziņoja, ka tagad, kad ieroči ir nolikti, tās mērķis ir nodrošināt, lai "valdībai vairs nebūtu nekādas iespējas izdomāt attaisnojumus vai izmantot tos, lai pamatotu savu neadekvāto nostāju attiecībā uz šo procesu".