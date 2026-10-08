"Trampa ģimenei ir apsolīta milzu nauda!" Kasparovs nāk klajā ar skaļiem apgalvojumiem par ASV prezidenta attiecībām ar Putinu
"Ja Tramps būtu Krievijas aģents, ko viņš darītu citādi?" tā sarunā ar TV24 Strasbūrā jautā krievu opozicionārs, šaha lielmeistars Garijs Kasparovs.
"Tramps strādā Putina labā - tas uzreiz bija jāpieņem kā fakts. Viss, ko viņš dara, ir mēģinājums, reizēm neveikls, palīdzēt Putinam. Un darījums par Ukrainu ir vienkārši darījums - Trampa ģimenei ir apsolīta kaut kāda milzu nauda, un viņi grib nodot Ukrainu. Nekā cita tur nav," skarbi izskatās krievu politiķis.
Pēc G. Kasparova domām ASV prezidents Donalds Tramps kaut ko dara Ukrainas labā tikai milzīga spiediena dēļ, "jo Amerika nav Krievija" - prezidents nevarot darīt visu, ko grib. Taču, līdz ar to, Trampam janvārī var zust ietekme pār ģeopolitiskajiem procesiem ASV Kongresa vidustermiņa vēlēšanu dēļ, ja tajās virsroku ņems demokrāti.
"Republikāņi vēlēšanās cietīs smagu sakāvi. Tas nozīmē, ka jauns Kongresa sastāvs janvārī, kas gandrīz noteikti dos demokrātiem iespēju kontrolēt ārpolitikas un iekšpolitikas jautājumus. Viņi nevar atcelt prezidentu no amata, taču Trampa rīcības spējas būs minimālas. Tas nozīmē, ka Putinam ir 3-4 mēneši, kamēr Trampa rīcībā ir visas sviras. Tāpēc uzskatu, ka straujas eskalācijas iespējamība šoruden vai ziemas sākumā ir krietni virs 50%," prognozē G. Kasparovs.