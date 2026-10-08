Karš Ukrainā var pāraugt daudz plašākā konfliktā: Rubio izsaka nopietnu brīdinājumu
Krievija un Ukraina atrodas strupceļā, kurā viena vai abas puses varētu eskalēt situāciju, lai izkļūtu no šīs bezizejas, uzskata ASV valsts sekretārs Marko Rubio.
Jebkura situācijas saasināšanās starp Maskavu un Kijivu "varētu ātri pārvērst karu starp divām valstīm daudz plašākā un daudz bīstamākā reģionālā konfliktā", vizītē Portugālē teica Rubio.
Krievijas triecienā diviem sabiedriskā transporta autobusiem Kramatorskā ceturtdien tika nogalināti 30 cilvēki. Tas bija viens no asiņainākajiem atsevišķajiem uzbrukumiem pēdējo nedēļu laikā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis solīja, ka uzbrukums nepaliks neatbildēts.
Rubio teica, ka tas ir "ārkārtīgi bīstams karš, jo, godīgi sakot, šobrīd šķiet, ka tas ir nonācis strupceļā". "Un strupceļi ir ļoti bīstami," viņš teica, jo abas puses varētu just kārdinājumu saasināt situāciju.
Rubio teica, ka bijuši mēģinājumi panākt risinājumu sarunu ceļā, un solīja turpināt šos centienus.