Igaunija panāk svarīga Krievijas uzņēmuma svītrošanu no ES sankciju saraksta
No jaunā Eiropas Savienības (ES) sankciju saraksta pret Krieviju, kurā iekļautas 743 fiziskās un 826 juridiskās personas, pēc Tallinas pieprasījuma svītrots kāds Krievijas uzņēmums, kas Igaunijas uzņēmumam "Silmet" piegādā retzemju metālus, ziņo "Radio Brīvība".
Sākotnējais projekts, ko sagatavoja ES ārpolitikas dienests, paredzēja sankcijām pakļaut 744 fiziskās un 827 juridiskās personas, taču no galīgā varianta, ko trešdien saskaņoja dalībvalstu vēstnieki, viena juridiskā un viena fiziskā bija izslēgta.
"Runa ir par Krievijas kompāniju, kas piegādā retzemju metālus Igaunijas kompānijai "Silmet", kur šīs izejvielas pārstrādā materiālos, kas cita starpā nepieciešami vēja turbīnu un citu izstrādājumu ražošanai Eiropas Savienībā. Kompānija meklē alternatīvu piegāžu avotu," sociālās saziņas vietnē "X" norādījis "Radio Brīvība" Eiropas lietu redaktors Rikards Jozvjaks.
Igaunija lūdza svītrot no saraksta Soļikamskas magnija rūpnīcu un tās vadītāju Ruslanu Dimuhamedovu, jo uzņēmums piegādā stratēģiski svarīgas izejvielas Igaunijas uzņēmumam "Silmet".
"Jā, mēs lūdzām svītrot šo Krievijas uzņēmumu un ar to saistīto personu no saraksta, kurā ir gandrīz 1600 ierakstu un kuru šodien apstiprināja vēstnieki. Uzņēmums piegādā Eiropai stratēģiski svarīgus materiālus Igaunijā bāzētajam uzņēmumam "Silmet"," atbildot uz "Radio Brīvība" jautājumu, atzina Igaunijas pastāvīgās pārstāvniecības ES preses pārstāve Kerstina Lepika.
Uz "Silmet" produkciju paļaujas Eiropas elektromobiļu un vēja turbīnu ražotāji, kā arī ES elektronikas, autobūves un aviācijas nozares, norādīja Lepika, piebilstot, ka Igaunija nākamgad atkārtoti izskatīs jautājumu par šī Krievijas uzņēmuma un ar to saistītās personas iekļaušanu sankciju sarakstā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
"Silmet", kas atrodas Sillamē Igaunijas ziemeļaustrumos, pārstrādā retzemju un retos metālus. Savukārt Soļikamskas magnija rūpnīca ražo retzemju metālu koncentrātus, kā arī izstrādājumus no niobija, tantala, titāna un magnija. Laikposmā no 2023. līdz 2024. gadam rūpnīca nonāca Krievijas valsts korporācijas "Rosatom" kontrolē.
Paredzēts, ka vēstnieku saskaņoto sankciju paketi dalībvalstu ārlietu ministri oficiāli apstiprinās pirmdien.