Sirdi plosoša traģēdija Lielbritānijā: trīs māsas kopā dodas nāvē, atkārtojot mātes likteni
Lielbritānijā tiesu medicīnas eksperte atzinusi, ka trīs māsas, kuras maijā noslīka jūrā pie Braitonas krastiem, ir izdarījušas pašnāvību, vēsta BBC.
36 gadus vecā Džeina Adetoro, 32 gadus vecā Kristīna Voltersa un 31 gadu vecā Rebeka Voltersa dzīvojušas ļoti noslēgtu dzīvi pēc tam, kad pirms 14 gadiem tieši šādā pašā veidā – noslīkstot – bojā gāja viņu māte.
Zināms, ka 11. maijā, divas dienas pirms traģēdijas, māsas apmeklēja vietu Birmingemā, netālu no kurienes 2010. gadā noslīka viņu māte. Nākamā vakarā, 12. maijā pulksten 22.21, viņas ar "Uber" taksometru ieradās Braitonā. Šoferis vēlāk izmeklētājiem atklāja, ka visa brauciena laikā pasažieres savā starpā nav pārmijušas ne vārda.
Pilsētas videonovērošanas kameru ieraksti liecina, ka sievietes tumsā stundām ilgi staigājušas gar pludmali, līdz pulksten 2.42 naktī pēdējo reizi fiksētas dzīvas.
Izpētot Kristīnas klēpjdatoru, policija atklāja 227 meklējumus, kas saistīti ar ūdeni, un 179 atsauces uz pašnāvību. Izmeklēšanā atklājās, ka viņa kopš mātes nāves bija cietusi no trauksmes un depresijas.
Tikmēr Rebekas medicīniskajos ierakstos nekādas novirzes netika atrastas, bet vecākā māsa Džeina vispār nebija reģistrējusies pie ģimenes ārsta. Toksikoloģijas analīzes visām trim māsām bija negatīvas. Viņu organismā neatklāja ne alkoholu, ne narkotikas. Nekas neliecināja arī par vardarbību.
Meiteņu tēvs Džozefs Džeikobsens neslēpa sāpes: "Nav vārdu, kas varētu adekvāti aprakstīt sāpes, ko sagādā bērna zaudēšana. Zaudēt visas trīs manas dārgās meitas ir sirdi plosoši – tas ir ārpus jebkā, ko jebkad varēju iedomāties." Viņš pauda cerību, ka meitas tagad "Dieva mūžīgajā aprūpē" atkal ir apvienojušās ar māti.
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"Šīs trīs māsas dzīvoja neticami privātu un noslēgtu dzīvi. Mēs nezinām, kāpēc viņas spēra šādu soli un kāpēc tieši Braitonā. Tiesas uzdevums nav spekulēt, un šie iemesli, visticamāk, nekad arī netiks noskaidroti," uzsvēra vecākā tiesu medicīnas eksperte Penelope Skofīlda.