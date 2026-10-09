Krievu iebrucēju apgādes maršruti zem dronu triecieniem: ziema Krimai draud ar jaunām problēmām
Krievijai okupētās Krimas apgāde kļūst par arvien lielāku izaicinājumu, un ziemas tuvošanās situāciju varētu vēl vairāk sarežģīt. Ukrainas Bruņotie spēki turpina sistemātiskus dronu triecienus Krievijas transportam un apgādes maršrutiem Ukrainas dienvidos.
Kopš 2026. gada maija uz galvenajiem autoceļiem Ukrainas dienvidos triecienos cietuši vairāk nekā 3000 kravas automašīnu un citu transportlīdzekļu. Viens no galvenajiem uzbrukumu mērķiem joprojām ir autoceļš R-280.
Par to savā blogā raksta pazīstamais atklāto avotu izlūkošanas (OSINT) eksperts Klemāns Molēns.
Dienu no dienas no okupētajām Ukrainas dienvidu teritorijām pienāk līdzīgi videomateriāli. Pa galvenajiem autoceļiem lielā ātrumā pārvietojas apjomīgas kravas automašīnu kolonnas, no kurām daudzas apsargā uz transportlīdzekļiem izvietotas pretgaisa aizsardzības sistēmas.
In southern Ukraine 🇺🇦 mid-range drone strikes continue to relentlessly target Russian 🇷🇺 road logistics In total, more than 3 000 trucks and vehicles have been hit on key roads since May 2026, while the R-280 road remains at the heart of the attacks. 🧵THREAD🧵1/13 ⬇️ https://t.co/u9hixSvLAV— Clément Molin (@clement_molin) October 7, 2026
Kravas automašīnas pārvadā preces, degvielu un militāro tehniku, taču tās pastāvīgi tiek pakļautas Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukumiem.
Krievijas autovadītāji ik dienu internetā publicē video, kuros redzams, cik bīstama kļuvusi pārvietošanās pa Ukrainas dienvidu teritorijām.
Tomēr kravas automašīnas nav vienīgais mērķis. Ukraina cenšas panākt, lai pārvietošanās pa šiem ceļiem kļūtu arvien bīstamāka un sarežģītāka.
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Triecieni veikti arī daudziem tiltiem, no kuriem daļa ir iznīcināta. Viens no šādiem objektiem ir tilts Čonharas apkārtnē.
Savukārt pontonu tiltu izmantošana padara katru kravas automašīnu par vieglāk sasniedzamu mērķi.
Kravas automašīnas pārvietojas bruņotu eskortu pavadībā
Pašlaik lielākā daļa kravas automašīnu, kas pārvietojas pa Rostovas–Krimas autoceļu, ko dēvē par sauszemes koridoru uz Krimu, brauc kolonnās ar pretgaisa aizsardzības eskortu.
Parasti vienā kolonnā ir trīs līdz piecas kravas automašīnas un divi līdz trīs transportlīdzekļi, kas aprīkoti ar pretgaisa aizsardzības sistēmām.
Autovadītāji ik dienu internetā publicē līdzīgus video, kuros redzami bīstamie braucieni.
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Krimas apgāde Krievijai kļūst par īstu murgu, bet ziemas iestāšanās un ceļu stāvokļa pasliktināšanās situāciju tikai saasinās.
Pirmkārt, koki zaudēs lapotni, tāpēc būs mazāk iespēju paslēpt transportlīdzekļus. Otrkārt, pārvietošanās ārpus ceļiem kļūs daudz sarežģītāka.
Septembrī triecienos cietuši vismaz 770 transportlīdzekļi
"Es turpinu apkopot statistiku par vidēja darbības rādiusa dronu triecieniem loģistikai ne tikai Ukrainas dienvidos, bet arī Doneckas un Luhanskas apgabalos. Septembrī triecienos cieta vismaz 770 kravas automašīnu un citu transportlīdzekļu. Šajā skaitā iekļauti tikai tie transportlīdzekļi, kas redzami Ukrainas puses publicētajos video, kuri uzņemti vairāk nekā 20 kilometru attālumā no frontes līnijas," norāda Molēns.
Internetā gandrīz katru dienu parādās jauni videomateriāli, kas uzskatāmi demonstrē Ukrainas triecienus Krievijas apgādes maršrutiem un transporta kolonnām uz galvenajiem autoceļiem.
Ukrainas spēki izmanto gan vidēja darbības rādiusa bezpilota lidaparātus "Hornet", "Darts", "RAM 2X", "B2", "Chaklun" un citus, gan tālas darbības FPV dronus.
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Ukrainas 65. mehanizētās brigādes vienība "Ronin" regulāri uzbrūk Krievijas apgādes maršrutiem Zaporižjas apgabalā, Tokmakas un Vasiļivkas apkārtnē.
Karavīri izmanto tālas darbības FPV dronus, tostarp tādus, kurus vada ar optiskās šķiedras kabeļa palīdzību. Šī tehnoloģija nodrošina kvalitatīvu videosignāla pārraidi.
Ukrainas prioritārie mērķi un Krievijas pretpasākumi
Ukrainas spēkiem ir vairākas prioritāras mērķu kategorijas: pretgaisa aizsardzības apkalpes un mobilās grupas, degvielas autocisternas, kā arī lielas militārās un civilās kravas automašīnas.
Tikmēr Krievija arvien aktīvāk izmanto pārtvērējdronus, lai iznīcinātu Ukrainas vidēja darbības rādiusa bezpilota lidaparātus.
Krievijas militārais grupējums "Rubikon" apgalvo, ka kopš gada sākuma tam izdevies notriekt 7000 bezpilota lidaparātu, tostarp 1800 septembrī.
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Tomēr, kā uzsver eksperts, pret šiem skaitļiem jāizturas piesardzīgi, jo grupējuma pārstāvji savās atskaitēs nereti sniedz nepatiesu informāciju.
Neraugoties uz pirms vairākiem mēnešiem izskanējušajiem apgalvojumiem, Ukrainas vidēja darbības rādiusa dronu triecienu kampaņa nav nedz apstājusies, nedz palēninājusies.
Tā vienkārši vairs tik bieži nenonāk ziņu virsrakstos, jo uzmanības centrā ir Krievijas pastiprinātie tālas darbības triecieni Ukrainai.
Tomēr laika gaitā Ukrainas uzbrukumu efektivitāte un to radītās sekas Krievijas loģistikai kļūst arvien pamanāmākas.